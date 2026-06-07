Можно ли изменить имя в билете на поезд: "Укрзалізниця" объяснила, как действовать пассажирам

В Украине после покупки билета на поезд изменить имя или фамилию пассажира невозможно. Для международных поездок также действуют дополнительные требования по транслитерации. В то же время небольшие неточности в написании не всегда становятся основанием для отказа в поездке.

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Об этом говорится в справочных материалах сервиса продажи билетов "Укрзалізниці" (УЗ). OBOZ.UA выбрал главное.

"Билеты по паспорту" в Украине введены для контроля пассажирских перевозок и ограничения спекуляций на популярных маршрутах. Система предусматривает автоматическое внесение данных пассажира при покупке билета, в том числе через онлайн-сервисы.

В правилах УЗ четко указано, что после оформления проездного документа данные пассажира редактированию не подлежат. Запрет на изменение имени и фамилии после покупки билета объясняется необходимостью предотвращения несанкционированной перепродажи билетов и передачи их другим лицам.

В случае ошибки пассажиру предлагают только возвращать билет и покупать новый. Это может стать проблемой в условиях сезонного дефицита мест в поездах, который уже анонсировали в УЗ.

Поэтому путешествующим стоит быть внимательными. Перед оплатой билета обязательно нужно проверить:

правильность написания имени и фамилии;

соответствие данных документа для международных поездок;

корректность маршрута и даты;

отсутствие технических ошибок в бронировании.

Для международных рейсов имя и фамилия также автоматически транслитерируются по стандартам Государственной миграционной службы Украины. Они определены отдельным постановлением Кабинета министров.

Поэтому написание в билете может отличаться от загранпаспорта. В "Укрзализныце" отмечают, что такие расхождения не создают проблем при проверке документов.

В целом "Укрзалізниця" допускает не более трех ошибок в написании имени и фамилии пассажира. В таком случае билет считается действительным и дает право на посадку.

При этом не уточняется, какие именно ошибки учитываются. Теоретически, это может быть пропущенная, лишняя или перепутанная буква. Если же ошибок больше чем три, проездной документ считается недействительным.

Как вернуть билет на поезд с неправильным именем

Вернуть железнодорожный билет в Украине можно онлайн или в кассе вокзала. Однако правила возврата, сумма возмещения и сама процедура зависят от того, сколько времени осталось до отправления поезда и как именно вы покупали билет. Эти нормы прописаны в действующих правилах продажи и возврата проездных документов от "Укрзалізниці".

Самый быстрый способ – воспользоваться официальным сайтом или мобильным приложением УЗ:

открыть раздел "Мои билеты"";

выбрать нужный проездной документ;

нажать кнопку "Вернуть билет" и подтвердить действие.

Система сама вычислит сумму к возврату, учитывая время до отправления поезда. Деньги автоматически вернутся на ту же банковскую карту, с которой была оплачена покупка. Когда поезд уже тронулся, вернуть билет через интернет обычно не удастся.

Вернуть билет после отправления поезда можно только в течение первого часа и исключительно в кассе вокзала. После этого срока билет не подлежит возврату.

Сумма выплаты зависит от того, за сколько часов или дней до поездки пассажир решит вернуть билет. Чем раньше это будет сделано, тем меньше будут финансовые потери:

возврат не позднее чем за 20 дней до отправления – 100% .

. за 15-20 дней – 100%, но если продажа открылась за 40 или более дней до отправления – 95%.

за 10-14 дней – 90%, но если продажа открылась за 19 или менее дней до отправления – 95%.

за 5–9 дней – 75%, но если продажа открылась менее чем за 10 дней до отправления – 100%.

за 1-4 дня – 50% ;

; менее чем за сутки, но не позднее чем за 1 час до отправления – возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Кроме того, при возврате может удерживаться сервисный сбор. Точный процент компенсации зависит от категории билета и тарифных условий. Окончательную сумму система рассчитывает и показывает индивидуально при оформлении операции.

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