Украинцам продают билеты в вагон №0: что это значит и существует ли такой вагон на самом деле

"Укрзализныця" начала чаще продавать украинцам билеты в вагон №0 из-за высокого спроса на поезда и добавления дополнительных вагонов в состав. На самом деле это обычный полноценный вагон, а пассажирам советуют только внимательнее смотреть объявления на вокзале, чтобы понять, где именно его прицепили.

Особенно активно такие билеты начали обсуждать в соцсетях после сообщения одной из пользовательниц платформы X, которая удивилась необычному номеру в своем билете. "Ану объясните, что значит, что мне Укрзализныця купила в 0 вагон место? Такой вообще существует?" – написала девушка.

Чаще всего вагон с номером "0" добавляют тогда, когда на определенный рейс резко возрастает спрос. Отмечается, что это случается перед праздниками, длинными выходными, в сезон отпусков или во время массовых перемещений людей.

В стандартных схемах поездов обычно уже существует фиксированная нумерация вагонов – например, от 1 до 15 или 18. Если же нужно срочно добавить еще один вагон, систему продаж проще не перестраивать полностью, а просто присвоить дополнительному вагону номер "0".

Такой вагон могут прицепить как в начале поезда, так и в самом конце состава. Фактически это обычный пассажирский вагон, просто с нестандартной нумерацией. Под номером "0" иногда курсируют и специализированные вагоны. Например:

штабной вагон начальника поезда;

вагон для пассажиров с инвалидностью;

вагон с подъемниками и более широкими проходами;

технический или резервный вагон;

специальные платформы для перевозки автомобилей.

Дополнительно путаницу создает и посадка на перроне. Если пассажир не знает, где именно прицепили нулевой вагон, можно легко пойти не в ту сторону платформы и начать нервничать в последние минуты перед отправлением. Паниковать из-за вагона "0" не стоит – билет в такой вагон абсолютно действителен, а сам вагон является полноценной частью поезда.

Перед посадкой следует обращать внимание на объявления на вокзале и уточнять у проводников, где именно стоит вагон. Подобная практика существует уже давно, но многие украинцы заметили ее лишь в последние годы из-за повышенного спроса на железнодорожные перевозки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, этим летом в Украине на одно место в поезде будут претендовать до шести пассажиров, ведь "Укрзалізниця" потеряла десятки вагонов, а еще сотни находятся на ремонте. Несмотря на рекордный дефицит билетов и бешеный спрос на популярных направлениях, массового подорожания проезда не ожидают.

