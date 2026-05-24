Украинцев может ожидать катастрофический дефицит билетов на поезда: когда и чего ждать от цен

Этим летом в Украине на одно место в поезде будут претендовать до шести пассажиров, ведь из-за войны "Укрзалізниця" потеряла десятки вагонов, а еще сотни находятся на ремонте. Несмотря на рекордный дефицит билетов и бешеный спрос на популярных направлениях, массового подорожания проезда не ожидают – перевозчик делает ставку на новые вагоны и поиск подвижного состава за рубежом.

Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе в комментарии медиа. Эксперт убеждена, что сценарий с сокращением маршрутов маловероятен.

Наоборот, перевозчик будет пытаться сохранить имеющуюся сеть рейсов даже несмотря на сложную ситуацию с вагонами и повреждениями инфраструктуры. По официальным данным, с начала вторжения российские атаки уничтожили по меньшей мере 46 пассажирских вагонов. Еще около 200 вагонов, а также целый поезд Intercity+, находятся в очереди на ремонт после повреждений из-за обстрелов, атак дронов и аварий.

Кроме того, более 1 050 вагонов ожидают технического обследования и списания из-за критического износа и непригодного состояния. В результате парк пассажирских вагонов стремительно сокращается, тогда как спрос на поездки неуклонно растет.

В среднем сегодня на одно доступное место приходится четыре потенциальных пассажира. Но летом, когда начинается сезон отпусков, ситуация еще сложнее – на одно место могут претендовать до шести человек. На отдельных маршрутах спрос уже сейчас превышает все ожидания.

Подорожают ли билеты

Несмотря на сложную ситуацию, существенного повышения цен на билеты в ближайшее время, вероятно, не будет. Коссе отмечает, что "Укрзалізниця" и так очень осторожно корректирует тарифы. Часть цен уже пересмотрели ранее, а также ввели динамическое ценообразование на отдельные категории билетов. Это означает, что стоимость может меняться в зависимости от спроса, времени покупки и популярности маршрута.

Впрочем, по мнению эксперта, повышение тарифов не способно решить ключевую проблему – нехватку вагонов. Если цены и будут расти, то скорее для уменьшения ажиотажа среди пассажиров, а не для реального улучшения ситуации с доступностью билетов.

Одно из главных направлений работы – обновление подвижного состава. Среди возможных решений также рассматривают закупку или аренду подержанных вагонов за рубежом. В частности, внимание могут обратить на страны Балтии, где используется похожая ширина колеи, что значительно упростило бы интеграцию такого подвижного состава в украинскую систему.

Кроме того, ожидается усиление контроля за продажей билетов и борьба со спекулянтами, которые скупают места для дальнейшей перепродажи. Специалисты "Укрзалізниці" советуют украинцам придерживаться нескольких простых правил, которые существенно увеличивают шансы на успешную покупку:

покупайте билеты сразу после открытия продаж: продажа стартует за 20 суток до отправления, и на популярных направлениях лучшие места могут исчезнуть буквально за несколько часов;

пользуйтесь функцией автовыкупа: если нужного билета нет, можно подключить автоматический мониторинг, система самостоятельно будет отслеживать появление мест и оформит покупку;

рассматривайте маршруты с пересадками: иногда добраться до пункта назначения можно быстрее и проще через промежуточные региональные поезда;

для зарубежных поездок ищите альтернативу польскому направлению: в высокий сезон целесообразно обратить внимание на аэропорты в Молдове, Румынии или Венгрии – до них часто проще доехать поездом, чем найти билет в польские города.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" изменила условия возврата билетов на поезда – со 2 мая. Обновления коснулись, в частности, суммы, которая будет возвращена пассажиру в случае отказа от поездки. Теперь чем ближе сдается билет к дате отправления, тем меньше денег за него отдаст перевозчик.

