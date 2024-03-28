Из России ушел крупнейший в мире производитель кирпича: что известно

Австрийский концерн Wienerberger, считающийся крупнейшим производителем кирпича в мире, продал 2 завода в России и покинул страну. Новым владельцем заводов концерна во Владимирской области и Татарстане стала фирма "Будмикс".

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Она на 100% принадлежит бизнесмену Алексею Филину. Основные активы Филина сосредоточены в строительной отрасли.

Среди них – Брянский силикатный завод и Клинцовский силикатный завод, которые выпускают силикатный кирпич, известь и строительный песок. В Wienerberger подтвердили продажу активов, объяснив, что в связи с геополитической ситуацией компания решила уйти с российского рынка.

Структурирование соглашения оказалось сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, но "продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена", отметил представитель австрийского концерна. Он добавил, что стороны договорились не разглашать цену покупки.

Совокупные инвестиции Wienerberger в заводы в России с момента выхода компании на отечественный рынок превысили 60 млн евро, говорит генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его оценке, фактическая стоимость предприятий с учетом уровня износа оборудования и их текущего состояния составляет около 4,5 млрд. руб. Однако сумма сделки не превысила 2 млрд. руб., считает Бурмистров.

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