Латвия продаст на аукционе земельный участок в центре Риги и расположенный на нем так называемый Дом Москвы, ранее принадлежавший правительству страны-террористки России. Ранее он был национализирован по решению Сейма.

Вырученные средства передадут в помощь Украине. Об этом сообщает LSM со ссылкой на решение правительства.

По решению Кабмина "Дом Москвы" и земельный участок будут переданы Минфину, а тот позволит предприятию Valsts nekustamie īpašumi продать эту недвижимость на аукционе. Стоимость участка составляет 517 083 евро, здания – 2 348 340 евро.

Средства, полученные на аукционе (после вычета административных расходов), планируется передать в поддержку Украины, поэтому в Сейме подадут специальные поправки в закон. Отмечается, что объект, возможно, не удастся продать быстро, так что соглашение может и не состояться в течение 2024 года.

Здание культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге передали в собственность латвийского государства 11 января 2024 года. Парламент Латвии постановил, что РФ использовала "Дом Москвы" как инструмент внешней политики, с помощью которого целенаправленно распространяла пропаганду, оправдывающую агрессивные действия и прокремлевские интерпретации истории.

До этого право владения на "Дом Москвы" были закреплены за Департаментом собственности города Москва. Обязанность юридического представительства в Латвии принадлежала АО "Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams", также принадлежащему Департаменту собственности города Москвы.

Департамент собственности города Москвы – это структурное подразделение, находящееся в подчинении правительства столицы РФ. Им, по сути, руководит мэр Москвы близкий соратник диктатора Владимира Путина Сергей Собянин.

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