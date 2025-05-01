Из McDonald's уходит легенда: из меню исчезнет один из самых популярных бургеров

Украинский филиал международного фастфуд-гиганта McDonald's решил внести коррективы в меню. Компания каждый сезон предлагает ценителям "быстрой еды" новинки, но на этот раз стало известно, что из ресторанов исчезнет один из самых популярных бургеров – Биг Тейсти.

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Об этом сообщили в самом McDonald's. Причины такого решения не разъясняются.

"Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы. Не упустите шанс отведать невероятно вкусный и сочный Биг Тейсти еще раз… а возможно и два", – предупредили в компании.

Такое решение не нашло отклика у клиентов и подписчиков. Свое недовольство они выразили в десятках комментариев.

"Один пост, Минус миллионы долларов… и много печальных клиентов, спасибо".

"Нет, верните. Я ради него бегаю".

"Я к вам ходил только за этим бургером. Его соус это любовь. Очень жаль"

"Я сейчас позвоню Рональду МакДональду и скажу что вы балуетесь".

"Самая большая загадка Вселенной: как БигМаку удается оставаться в меню. по любому какая-то коррупция".

" Лучше БигМак убрали бы, потому что он сухой и безвкусный ".

". "Вы что совсем? Это самая вкусная позиция у вас! Я перестану ходить в Мак".

"Как можно оставить БигМак, вместо Биг Тейсти?"

Некоторые из комментаторов предположили, что это запоздалая первоапрельская шутка. Впрочем, в McDonald's заверили, что это окончательное решение.

"Мы ценим, что Биг Тейсти был частью ваших любимых заказов. Но мы двигаемся дальше", – предупредили в компании, не отметив, планируется ли какая-нибудь замена для популярного бургера.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть McDonald's вернула в свои заведения утреннее меню – первыми стали некоторые города на западе Украины. Оно стало доступно в 10:30 в ресторанах и до 10:15 для заказов на доставку. Впоследствии стало известно о возвращении "макзавтраков" в Киеве.

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