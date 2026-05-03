Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады США – Bloomberg

Американская блокада иранских портов в Ормузском проливе привела к падению экспорта нефти и быстрому заполнению хранилищ в Исламской Республике. Страна уже начала ограничивать добычу.

Видео дня

Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на заявление высокопоставленного иранского чиновника. "Война на Ближнем Востоке заходит в тупик, обе стороны ждут ослабления другой", – написали журналисты.

Они отметили, что администрации Дональда Трампа стоит помнить об одном факте, который Вашингтон может недооценивать: Тегеран имеет многолетний опыт подготовки именно к такому сценарию.

Иран адаптируется, но время решит все

Страна уже продемонстрировала определенную устойчивость в преодолении морской блокады, опираясь на проверенные методы, полученные после того, как годы санкций и остановок привели к циклическим сбоям в нефтепромышленности страны.

Высокопоставленный чиновник, который попросил не называть его имени, рассказал: Иран активно сокращает добычу сырой нефти, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Иранские инженеры научились, как останавливать скважины без длительного вреда и быстро их перезапускать. По словам источника, этот шаг может коснуться до 30% месторождений.

Хамид Хоссейни, представитель Иранской ассоциации экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции, делал аналогичные заявления: "У нас достаточно знаний и опыта. Мы не волнуемся".

"Мы знаем, в каких скважинах это делать, чтобы не нанести вред и чтобы мы могли быстро возобновить работу", – сказал он, отрицая, что производство уже является ограниченным.

Конечно, сокращение добычи несет риски. Нефтяные резервуары зависят от стабильного давления, а плохо управляемые остановки производства могут нанести длительный ущерб. Именно на это делает ставку Белый дом.

Экономика Ирана уже находится в хаосе. На этой неделе иранский риал упал до рекордно низкого уровня по сравнению с долларом. Убытки, нанесенные таким отраслям, как сталь и пластмассы, приводят к поднятию потребительских цен и заставляют правительство ограничивать экспорт некоторых товаров, не связанных с нефтью, которые обычно являются важным источником дохода.

Иранские чиновники настаивают, что они могут справиться с турбулентностью – по крайней мере на некоторое время.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп поручил своей команде подготовить план затяжной блокады Исламской республики. Судя по всему, глава Белого дома решил продолжать давить на экономику и экспорт нефти, препятствуя судоходству в/из иранских портов.

– По данным СМИ, в рамках мирного предложения Иран предложил открыть судоходство в Ормузском проливе и отложить переговоры по ядерной программе.

– Трамп отклонил инициативу Ирана по открытию пролива и заявил, что морская блокада продлится до достижения ядерной сделки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!