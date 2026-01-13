Инвестором месторождения по Соглашению о полезных ископаемых стал друг Трампа: что получит Украина

Украина приблизилась к практической реализации соглашения Украины и США о полезных ископаемых. Уже был выбран победитель конкурса на разработку литиевого месторождения на участке "Добра" в Кировоградской области, от которого Украине будет принадлежать 13% всех финансовых поступлений от общего объема добычи.

Об этом заявил в Facebook заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин. Он отметил, что проект на "Доброй" потребует привлечения квалифицированных инвесторов, которые имеют опыт, технические и финансовые возможности для осуществления значительных инвестиций.

Условия конкурса

Минимальный объем гарантированных инвестиций в проект на участке "Добрая" – $179 млн.

Первый этап – геологическая разведка месторождения (2,5 года и $12 млн).

Следующий этап – строительство шахты для добычи литиевых минералов и мощностей для их переработки в концентраты (ориентировочно 4-5 лет и $167 млн).

Выгода государства

После начала производства инвестор минимум 3-4 года будет возвращать внесенные инвестиции за счет полученной от государства компенсационной продукции по максимальному показателю, определенному условиями соглашения (не более 70%). Но, кроме принадлежащей ему части прибыльной продукции (не менее 4%), на начальном этапе государство будет получать:

рентные платежи (5% от цены);

налог на прибыль инвестора (18%);

НДФЛ, ЕСВ и военный сбор.

"Таким образом, даже при показателе государственной доли в прибыльной продукции не менее 6%, совокупный финансовый результат государства (включая уплаченные вышеупомянутые налоги) ожидается на уровне 22% от общего объема произведенной продукции", – отметил Перелыгин.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Кабинет министров выбрал победителя конкурса на разработку литиевого месторождения на участке "Добра" по механизму соглашения о разделе продукции. Им стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются известные на международном рынке американские компании Techmet и The Rock Holdings.

По данным The New York Times, этот консорциум тесно связан с администрацией президента США Дональда Трампа. В его состав входит миллиардер Рональд Лаудер, с которым Трамп знаком еще со времен колледжа. Именно его называют автором идеи покупки богатой ресурсами Гренландии.

TechMet – энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина богата своими залежами полезных ископаемых, а на фоне сразу нескольких нынешних ценовых рекордов золота добыча этого металла становится все более перспективной. Больше всего золотой руды сосредоточено в центральных регионах и на Донбассе, меньше – в Карпатах.

