Крупнейшие залежи золота в Украине: сколько металла имеем и где он спрятан

Украина богата своими залежами полезных ископаемых, а на фоне сразу нескольких нынешних ценовых рекордов золота добыча этого металла становится все более перспективной. Больше всего золотой руды сосредоточено в центральных регионах и на Донбассе, меньше – в Карпатах.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы геологии и недр Украины(Госгеонедра). Общие залежи золота в известных месторождениях оцениваются в около 3 тыс. тонн, но золотая руда в Украине практически не добывается.

Перспективы добычи золота в Украине

В Украине выделяют 3 основные золотоносные провинции, которые делятся на шесть золоторудных районов с ресурсным потенциалом в несколько тысяч тонн золота (среднее содержание 6-8 г/т).

Украинский щит (месторождения Клинцовское, Балка Широкая, Балка Золотая, Бердянское, Сергеевское, Майское и др.) – 2400 т;

(Побужский, Кировоградский, Средне-Приднепровский районы) – 500 т; Карпатская (Мужиевское, Береговское, Сауляк) – 55 т.

Также эксперты заявляют о перспективах обнаружения золота в Крыму, Добрудже. Особенно перспективными являются шельфы Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией.

Состояние золотодобывающей отрасли

Несмотря на имеющиеся перспективы, золото в Украине практически не добывается – месторождения не разрабатываются в частности из-за недоизученности недр. Кроме того начать добычу сложно как с технологической, так и финансовой точки зрения.

Только на украинских золоторудных объектах с запасами золота 30-40 тонн (Майское, Балка Широкая) необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн. Добыча золота на таком месторождении может достигать 3 тонн в год.

Но разработка такого месторождения требует целого города с собственной энергетической, транспортной, вентиляционной и другими инфраструктурами. Ведь, кроме извлечения руды, необходимо обеспечить безопасные условия труда и защиту окружающей среды.

Цена золота бьет рекорды

По данным Reuters, по состоянию на 26 декабря, стоимость золота на товарных биржах достигла нового рекорда – $4530,60 за унцию ($145,32 за 1 г). С начала года цена драгметалла выросла на 72% – это самый большой годовой прирост с 1979 года.

Но старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг прогнозирует, что в первой половине 2026 года золото может приблизиться к уровню $5000 за унцию. Эксперты связывают это с рядом факторов:

низкой ликвидностью в конце года;

ожиданием смягчения монетарной политики в США;

ослаблением доллара и ростом тенденций к дедолларизации рынков;

обострением геополитических рисков;

сильным спросом со стороны центрального банка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, инвесторы также проявляют интерес к серебру – по стремительности роста цен этот металл обогнал даже золото – 26 декабря цена этого металла впервые в истории достигла отметки в $75 за унцию. Это связано как с сокращением поставок драгоценного металла, так и всплеском спроса со стороны инвесторов.

