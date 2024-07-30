Имущество братьев Медведчука и Козака передали государству: во сколько оценили активы

Государству передано имущество братьев коллаборантов Виктора Медведчука и Тараса Козака на 400 миллионов гривен, включая землю, корпоративные права, имущественные комплексы и автотранспорт. Это имущество поможет восполнить государственный бюджет и повысить экономическую стабильность страны.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). На основе материалов СБУ и ГБР суд принял решение об аресте дополнительных активов, принадлежавших братьям экс-нардепов. В состав арестованного имущества входят:

земельные участки;

корпоративные права;

имущественные комплексы;

автотранспорт четырех предприятий во Львове, среди которых завод по производству бетона и строительная компания.

Общая стоимость заблокированного имущества составляет около 400 миллионов гривен. Соответствующие активы переданы Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Переданное в управление государства имущество включает более 10 тысяч квадратных метров недвижимости и более 70 единиц автотранспорта и строительной техники компаний, принадлежавших Сергею Медведчуку и Богдану Козаку. Это существенно увеличивает ресурсную базу государства для дальнейшего использования или продаж с целью возврата средств в бюджет.

В июне этого года стражи порядка уличили братьев в масштабных финансовых махинациях. По данным следствия, фигуранты использовали подконтрольные предприятия для хищения средств через уклонение от уплаты налогов в госбюджет Украины. Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

На основе материалов СБУ и ГБР произошел первый арест имущества подозреваемых более чем на 200 миллионов гривен. Оба фигуранта скрываются за границей, однако правоохранители продолжают комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ во Львовской области и ГБР при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры. Сотрудничество между различными правоохранительными органами позволило добиться значительных результатов по этому делу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) реализовало один багги и один квадроцикл, конфискованные у коллаборанта Виктора Медведчука, на сумму 921 777 грн. Эти средства будут направлены на закупку военных облигаций для поддержки украинских Сил обороны. Кроме этого, агентство продолжает выставлять на продажу другое имущество предателя, в том числе контрабандную электронику.

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