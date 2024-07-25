В Украине продали квадроциклы коллаборанта Медведчука: сколько стоили лоты и как выглядели

АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) реализовало один багги и один квадроцикл, конфискованные у коллаборанта Виктора Медведчука, на сумму 921 777 грн, эти средства будут направлены на закупку военных облигаций для поддержки украинских Сил обороны. Кроме этого, агентство продолжает выставлять на продажу другое имущество предателя, в том числе контрабандную электронику.

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Об этом сообщила АРМА. Вырученные средства будут направлены в депозитный портфель АРМА, из которого в дальнейшем будут закуплены военные облигации.

Ранее АРМА уже сообщало о начале реализации двух квадроциклов Traxter Max и одного багги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10, принадлежавших Медведчуку, на платформе Prozorro.Продажи. Один из квадроциклов пока еще не реализован из-за отсутствия участников аукциона, но он будет выставлен на повторный аукцион в ближайшем будущем.

АРМА также выставило на продажу арестованные контрабандные электронные устройства, включая смартфоны и планшеты с целью получения дополнительных финансовых поступлений для государства. Ранее была продана компьютерная техника на сумму 11,6 млн грн.

Имущество, выставленное на продажу, включает квадроциклы и багги из арестованного имения Медведчука в Ждении на Закарпатье. Стартовые цены на это имущество были такими:

баги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10: 735 063 грн;

квадроцикл Traxter Max: 154 409 грн;

квадроцикл Traxter Max: 161 637 грн;

Аукционы прошли 25 июля, и транспорт находится на хранении на территории Автохозяйства при УМВД Украины в Ужгороде. Процесс продажи имущества через платформу Prozorro. Продажи прозрачны и открыты для всех желающих. Участвовать могут как частные лица, так и организации, ищущие выгодные приобретения. Приобретение этих активов не только удовлетворит потребность в мощной технике, но и принесет пользу государствам и, способствуя его развитию.

Пока это единственное имущество из имения Медведчука, переданное АРМА, на которое объявлены аукционы. Однако в перечне имущества, которое может быть выставлено на аукционы, есть 626 наименований: картины, мебель, техника, автомобили, ювелирные изделия, часы, посуда, земельные участки, вертолет Bell-427 и самолет Gulfstream G650.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина снова выставит на продажу имущество коллаборанта Виктора Медведчука. В этот раз продадут более 100 картин и икон, а также энергетическое оборудование и железнодорожные окатыши. Средства от продаж пополнят госбюджет Украины.

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