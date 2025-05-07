Импорт взлетел в 10 раз: Украина резко нарастила закупки газа за границей

Украина с начала года по май увеличила импорт природного газа в 10 раз по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Так, с 1 января 2025-го страна закачала из-за границы 1,12 млрд куб. м природного газа, тогда как закупки в 2024-м за тот же период составили лишь 118 млн "кубов".

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Как сообщает профильный ресурс ExPro, причиной такого существенного роста стали последствия февральских атак России на газовую инфраструктуру Украины. При этом весной начинается период активной закачки голубого в топлива в хранилища для подготовки к следующему отопительному сезону.

Так, в феврале-2025 после российский атак импорт газа в Украину составил 512 млн куб. м. Это месячный рекорд с сентября-2023 – тогда страна активно закупала газ для создания резервов на зиму.

Откуда Украина берет газ: главные поставщики

Основной объем импортного природного газа Украина получает из Венгрии. С начала 2025 года доля этой страны в поставках составила 60%, 669 млн кубометров.

На втором месте находится Словакия. Из этой страны Украина за первые месяцы 2025-го получила 261 млн кубометров, что составляет 23% от общего объема.

На третьей позиции – Польша. Поставки оттуда в 2025-м уже составили 190 млн куб. м, или 17%.

Главным украинским покупателем импортного газа стала группа "Нафтогаз". С начала года именно она приобрела 900 млн куб. м топлива, или 90% от поставленного объема. При этом в апреле и начале мая "Нафтогаз" был вообще единственным покупателем импортного газа.

Кроме "Нафтогаза", газ за границей покупали некоторые частные компании – для продажи на аукционах "Укртрансгаза", которые проходят на "Украинской энергетической бирже".

Цены на газ в Украине превысили европейский уровень

В конце апреля газ в Украине впервые за год стал дороже, чем в Европе. На спотовом рынке цена для бизнеса превысила €31,8/MWh, тогда как на европейском хабе TTF она оставалась ниже – €31,5/MWh.

В то же время, для бытовых потребителей тарифы на газ остаются неизменными. Во время военного положения в Украине государственный мораторий, запрещающий повышение этого тарифа.

Ключевой причиной ценовой ситуации стала противоположная динамика на двух рынках – украинском и европейском. В Европе газ дешевеет: тепло, стабильные поставки и полные хранилища снижают спрос и цену. Между тем, в Украине цена растет на фоне воздействия основных факторов:

высокий спрос со стороны государственных игроков;

снижение предложения на фоне отсутствия продаж от "Укрнафты" – компания прекратила коммерческую реализацию ресурса, поскольку правительство обязало ее продавать газ "Нафтогазу" в рамках ПСО (возложенных специальных обязанностей).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тарифы на газ для населения с 1 мая 2025 года остались неизменными. Для клиентов "Нафтогаза", а это около 98% всех бытовых потребителей, плата составит 7,96 грн за кубометр. При потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за май нужно будет заплатить 78,8 грн.

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