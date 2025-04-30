Газ в Украине впервые за год дороже, чем в Европе: что это значит для потребителей

Газ в Украине впервые за год торгуется дороже, чем в Европе: на рынке для бизнеса цена превысила €31,8/MWh, тогда как на европейском хабе TTF она осталась ниже – €31,5/MWh. В то же время, для бытовых потребителей тарифы остаются неизменными – действует государственный мораторий, запрещающий повышение цен на газ для населения.

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О стоимости газа сообщается в ExPro Daily Gas. В Украине растут оптовые цены на газ. Однако это не касается тарифов для бытовых потребителей : для них действует государственный мораторий на повышение цен, так что плата за газ для населения остается постоянной.

В то же время ситуация на рынке для коммерческого сегмента другая: стоимость ресурса для бизнеса выросла и впервые за почти год превысила европейские показатели. По данным, во вторник, 29 апреля, цены на украинском внутреннем рынке (UA-VTP-CM) достигли примерно 19 150 грн за тысячу кубометров (с НДС), что соответствует €31,8/MWh.

Для сравнения, на тот же день спотовые цены Day Ahead на ликвидном европейском хабе TTF (Нидерланды) составляли €31,5/MWh. То есть украинский газ впервые с 1 мая 2024 года стал дороже европейского, хотя и не существенно – на €0,3/MWh.

Почему газ в Украине дорожает, а в Европе дешевеет

Ключевой причиной перемен стала противоположная динамика на двух рынках. В Европе газ дешевеет: тепло, стабильные поставки и полные хранилища снижают спрос и цену. Между тем , в Украине цена растет на фоне ограниченного предложения и стабильного спроса. Среди основных факторов:

высокий спрос со стороны государственных игроков, в частности, НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператора ГТС";

со стороны государственных игроков, в частности, НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператора ГТС"; снижение предложения на фоне отсутствия продаж от "Укрнафты". Компания прекратила коммерческую реализацию ресурса, поскольку правительство обязало ее продавать газ "Нафтогазу" в рамках ПСО (возложенных специальных обязанностей).

Что с импортом газа в Украину

Спред между украинской и европейской ценой остается недостаточным для возобновления коммерческого импорта со стороны частных трейдеров – слишком мала разница, которая не покрывает расходы на транспортировку ресурса в Украину. Впрочем, тенденция может изменить ситуацию в ближайшее время. Если цены в Украине сохранятся на высшем уровне, а в Европе не повысятся – трейдеры получат мотивацию завоза газа для перепродажи на внутреннем рынке.

Пока, как отмечается в отчете, весь импорт в апреле осуществляет исключительно "Нефтегаз" – объемами до 8,6 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее в НАК прогнозировали, что к началу нового отопительного сезона Украина должна импортировать еще 4-4,5 млрд кубометров газа. Часть этого объема впоследствии могут завозить частные поставщики – если рыночная ситуация будет разрешать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники обманывают украинцев, рассылая им фейковые платежки за коммунальные услуги. Такие документы практически невозможно отличить от оригинальных, но они содержат фейковые реквизиты для оплаты.

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