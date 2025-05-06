Тариф на газ в мае 2025 года: сколько украинцы заплатят за голубое топливо

В Украине тарифы на газ для населения с 1 мая 2025 года остались неизменными. Для клиентов "Нафтогаза", а это около 98% всех бытовых потребителей, плата составит 7,96 грн за кубометр. При потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за май им нужно будет заплатить 78,8 грн.

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В Украине га, впрочем, поставляет не только "Нафтогаз". 5 из 9 поставщиков на рынке которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы, сообщает "ГазПравда". Базовые годовые тарифы колеблются в пределах от 7,96 до 9,99грн за кубометр. Месячные же ценники меняются, в зависимости от рыночных тенденций –в мае от 8,46 до 21,1 грн за кубометр.

"Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились, ведь мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги продолжает действовать. В конце апреля Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" пролонгировала действие годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Кубометр голубого топлива для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн", – подчеркнули эксперты проекта.

"Нафтогаз Украины" обслуживает 98% бытовых потребителей в Украине. А это более 12 млн домохозяйств. Для них тариф на газ не изменится как минимум до конца апреля следующего года.

Когда могут поднять цены на газ

Как говорится в апрельском инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), сроки и параметры пересмотра тарифов на коммуналку пока не определены. Однако в Нацбанке допускают, что мораторий на рост тарифов может быть отменен в 2026 году. Это объясняется сложным положением в энергетике и необходимостью сокращать дефицит бюджета.

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в следующих годах. В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", – отмечают авторы отчета.

Они указывают, что дальнейшая отсрочка пересмотра коммунальных тарифов обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать ухудшение финансового состояния государственных энергокомпаний. Это приведет к росту рисков нестабильности на энергорынке, ухудшению инвестиционного потенциала отрасли и лишь отложит на будущее ценовое давление.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза", могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

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