Идея Зеленского приравнять коррупцию к госизмене противоречит позиции ЕС и США, дела передадут СБУ, – Луценко 

Идея президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене приведет к тому, что вместо НАБУ и САП такими делами будет заниматься СБУ. Такая инициатива противоречит позиции международных партнеров: ЕС и США.

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Об этом на своей странице в Facebook написал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Логика такой идеи может состоять в том, чтобы увеличить срок для коррупционеров. Однако, вполне возможно, что настоящая задача – передать полномочия НАБУ и САП в СБУ.

"Очевидно, что команда президента не удовлетворена независимостью НАБУ и САП и хочет лишить их возможности работать по делам, ведущим на Банковую. Следовательно, предлагается отдать такие дела в СБУ", – написал он.

При этом Луценко отметил, что он за альтернативную подследственность: если взяточника обнаружила СБУ – она с ГПУ и ведет дело в суд, если НАБУ обнаружило коррупционера – вместе с САП привлекают его к ответственности.

"При этом никакого безальтернативного ареста быть не может. Об этом соответствующее решение Конституционного суда Украины от июня 2019 года. Так что желание Офиса Президента без судебного приговора позакрывать всех политических оппонентов, как генерала Червинского – антиконституционное. Главная же проблема состоит в том, что обе инициативы противоречат позиции ЕС и США. А любые противоречия с ними недопустимы во время Большой войны", – добавил он.

Также Луценко напомнил, что эта тема уже была в так называемом референдуме 5 вопросов от Президента в 2020 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Зеленский выдвинул инициативу в парламент о приравнивании коррупции к государственной измене на период военного времени. При этом решать, кому отдавать расследование коррупционного дела, будет генпрокурор, а расследовать дела будет не НАБУ, а СБУ.

Как сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники, речь идет об инициировании внесения изменений в УПК с целью обеспечить право на подследственность СБУ в случаях коррупционных схем более 24 миллионов гривен

Еще в апреле президент ответил на петицию украинцев, которые призвали его реагировать на коррупционеров во всех отраслях власти. Тогда обращение к президенту подписали 27 648 граждан.

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