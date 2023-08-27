Зеленский хочет приравнять коррупцию к государственной измене: законопроект уже готовится. Видео

Президент Владимир Зеленский выдвинул инициативу в парламент о приравнивании коррупции к государственной измене на период военного времени. В этом вопросе крайне важно соблюдать законность, а не выносить "приговор" в резонансных процессах на эмоциях общества.

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Об этом глава государства сказал в интервью Наталье Мосийчук, которое транслировал и Офис президента. Он убежден, что подобный инструмент против коррупционеров не может действовать на постоянной основе в демократическом государстве, но на период войне будет весьма практичен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"И это не расстрел, это не сталинизм. Это, если есть доказательства, человек должен быть за решеткой", – подчеркнул гарант.

При этом Зеленский не может сказать наверняка, поддержат ли в Верховной Раде подобный проект. И не будет давить на своих нардепов, поскольку сегодня Украина выстраивает демократические ценности.

"Очень важно не перекрутить гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Иначе нам не быть в Евросоюзе, не стать частью цивилизованного мира. Мы должны вводить системные вещи", – подчеркнул лидер нации.

Напомним, еще в апреле гарант ответил на петицию украинцев, которые призвали его реагировать на коррупционеров во всех отраслях власти. Тогда обращение к президенту подписали 27 648 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский резко раскритиковал чиновников и государственных служащих, которые запятнали себя участием в коррупции, получении взяток. Он заверил, что все, кто пришел на свои должности, чтобы работать на свой карман, а не на благо Украины, будут как минимум отправлены под суд.

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