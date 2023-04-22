Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для депутатов за коррупцию во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о "Пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения". Украинцы поддержали инициативу 27 648 голосами.

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Ответ главы государства опубликован на сайте официального интернет-представительства президента Украины. Он подчеркнул, что все предложения, высказанные в петиции, направлены в Верховную Раду для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов, поскольку только этот орган в государстве может заниматься принятием законов.

Кроме того, президент подчеркнул, что в Раде уже зарегистрированы проекты законов, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения. Гарант ожидает, что при их проработке депутаты также рассмотрят указанную петицию.

Зеленский выразил благодарность украинцам за активную гражданскую позицию и неравнодушие в вопросе усовершенствования уголовного законодательства Украины в условиях военного положения.

Напомним: ранее Зеленский ответил на электронную петицию по демобилизации по желанию мобилизованных военнослужащих, отслуживших один год. Петиция №22/163044-эп с 5 сентября по 1 декабря набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей. Глава государства апеллировал к действующему законодательству, но обещал, что требования петиции будут комплексно проработаны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на петицию по поводу судьбы УПЦ Московского патриархата. Он заявил, что поднятые в ней вопросы поручено проработать;

– также Зеленский ответил на петицию с требованием официально переименовать Россию в Московию. Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос и сообщить о результате.

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