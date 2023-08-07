Грозит ли Украине дефицит популярного продукта из-за снижения урожая и что будет с ценами: подробности

Урожай яблок в Украине в 2023 году будет меньшим, чем обычно. Тем не менее дефицита этих фруктов не возникнет, а цены не только не повысятся, но и уже через несколько месяцев начнут снижаться (по сравнению с нынешними).

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Об этом рассказал глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка, передает "Суспільне". Он отметил, что причин снижения урожая несколько:

временная оккупация части территории Украины;

частичное уничтожение предприятий, занимающихся производством яблок на временно оккупированных территориях и там, где происходят активные боевые действия.

"Каждый год мы стабильно собирали около полутора миллионов яблок. Большинство этого объема собирали домохозяйства на своих дворах. [В этом году] У нас будет меньший объем этой продукции на рынке", – рассказал Крошка.

При этом он заверил: даже несмотря на сокращение производства, дефицит яблок Украине не грозит. В частности, из-за отказа экспорта их в Россию и Беларусь. Что также поспособствует расширению рынков сбыта продукции.

"До 2014 года экспорт яблок из Украины в Россию составлял 96%, сегодня – ноль. Туда мы экспортировали продукцию, традиционную для стран постсоветского союза, вообще неизвестную в большинстве стран мира. Производители яблок добровольно отказываются поставлять эту продукцию на рынок России, Беларуси, поэтому это стимулирует их менять собственное производство. Активно происходит отказ от традиционных советских сортов", – объяснил эксперт.

Что будет с ценами

Крошка не прогнозирует рост цен на яблоки в Украине. Более того, уже в ближайшие месяцы он ожидает их снижения.

Дело в том, что уборка нового урожая уже началась, а потому "с сентября-октября состоится основной сбор яблок". Соответственно, до конца года "цены однозначно будут падать из-за сезонного понижения".

"В прошлом году все подорожало, был дефицит, из-за полномасштабного вторжения производители пропустили один-два месяца, не могли эффективно возделывать сады из-за военных действий, работники активно выезжали за границу. В этом году, думаем, такого не произойдет", – резюмировал он.

Яблоки уже дешевеют

Отметим: стоимость яблок уже начала снижаться. Так, по данным "Минфина", 7 августа средняя цена на яблоко украинское составляла 36,92 грн/кг, что более чем на 1 грн ниже в сравнении со средней ценой июля в 38,21 грн. Отдельные же сети супермаркетов продают этот фрукт по (за 1 кг):

Metro – 30,9 грн;

Megamarket – 44,9 грн;

Novus – 34,99 грн;

Varus – 36,9 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, значительно подешевел и лук. К примеру, килограмм молодого репчатого в начале августа стоил в среднем 20,6 грн, что сразу на 12,55 грн меньше по сравнению со средними июльскими ценами.