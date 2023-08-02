Магазины стремительно переписали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

В Украине значительно подешевел лук. К примеру, килограмм молодого репчатого лука по состоянию на 2 августа стоит в среднем 20,6 грн. Это сразу на 12,55 грн меньше по сравнению со средними июльскими ценами и еще более примечательно, учитывая, что с начала августа прошло меньше 2 полных суток.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов молодой репчатый лук стоит (за 1 кг):

Novus – 19,69 грн;

Varus – 17,9 грн;

Auchan – 18,9 грн;

Metro – 25,9 грн.

Подешевел и обычный лук. Его цена снизилась почти на 12 грн/кг – с 51,8 до 39,9 грн.

Спроса нет

Отпускные цены на репчатый лук нового урожая в Украине уже опустились ниже уровня прошлого года, сообщают аналитики EastFruit. Впрочем, подчеркивают они, даже несмотря на это, спрос на овощ остается очень низким.

Сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство у производителей. Особенно учитывая, что вскоре на рынке лука станет еще больше – когда начнется уборка поздних сортов.

"Очередное удешевление в данном сегменте ключевые игроки рынка объясняют тем, что на текущей неделе практически все украинские хозяйства приступили к уборке лука, поэтому предложение этой продукции на рынке растет достаточно быстро. А вот спрос, по оценкам фермеров, остается крайне низким, и снижение цен, к сожалению, на продажах никак не отражается", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, дешевеют в Украине и арбузы. Так, цены упали на рынках с 30 до 18-24 грн за килограмм, а в супермаркетах – с 35 грн до 27-28 грн.

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