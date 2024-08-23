Банки переписали курс доллара для украинцев: гривня пытается отыграть падение

Банки в Украине вновь немного снизили наличный курс доллара к гривне – коррекция после активного роста продолжилась. Так, утром 23 августа американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дешевле в продаже, чем было накануне.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время в небанковских обменниках курс изменился разнонаправленно – доллар подорожал в покупке, но подешевел в продаже. Средний курс утром установился на уровне 41,16/41,58 грн/долл.

Тем не менее отыграть недельное падение гривне пока не удалось. За последние 7 дней доллар в Украине подорожал в среднем на 10 коп.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) установил на 23 августа официальную стоимость доллара США на уровне 41,29 грн. Это:

на 1 коп. дешевле, чем накануне; на 15 коп. выше курса, установленного неделю назад;

на 20 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

Официальный курс евро при этом находится на рекордном уровне 45,98 грн. Предыдущий максимум был установлен только накануне, на уровне 45,9 грн.

На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара все еще заметно выше банковского при покупке, но даже немного ниже при продаже. 23 августа среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,35/41,45 грн (покупка/продажа).

Сколько стоит доллар в банках: где покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины 23 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,49-41,6 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,45-41,2 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,9 41,5 Ощадбанк 41,1 41,6 ПУМБ 41,1 41,6 Сенс Банк 41,15 41,49 Универсал Банк 40,45 41,45 Райффайзен Банк 41,1 41,51 Укргазбанк 41,1 41,5 Креди Агриколь 41 41,49 Укрэксимбанк 40,9 41,5

Нужно ли забирать деньги из банков: что советуют украинцам

Несмотря на продолжающуюся войну, банковской системе Украины удалось накопить достаточно денег. Потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

Соответственно, отмечает он, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". Козырев подсчитал, что:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, около 1,2 млрд грн ;

; в то же время банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте;

также банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа);

в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах (это трехмесячные депозитные сертификаты) есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

Он признал, что банки действительно снизили депозитные ставки. Но с другой стороны, за 2023 год официальная инфляция составила 5,1%. Т.е. те, кто просто хранил деньги "под матрасом", за этот год "получили как минимум на 5% уменьшенную покупательную способность своих средств".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – полномасштабная война. Однако до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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