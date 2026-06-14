Украина рискует остаться без рабочей силы: бизнес бьет тревогу из-за острого дефицита кадров

Украинский бизнес уже сегодня испытывает острый дефицит кадров, страна фактически потеряла около 4 миллионов потенциальных работников, а число украинских студентов за рубежом за 15 лет выросло в пять раз. После завершения войны проблема может стать еще острее, ведь для масштабного восстановления страны понадобятся сотни тысяч рабочих рук, которых экономике может просто не хватить.

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Об этом во время мероприятия заявил председатель правления ПроКредит Банка Александр Повшедный, пишет NV. По его словам, кадровый голод уже сегодня является одной из главных угроз для украинской экономики.

Одной из главных причин нынешней ситуации стала значительная потеря трудового потенциала страны. За годы полномасштабной войны миллионы украинцев уехали за границу, а еще более миллиона граждан находятся в секторе обороны.

По оценкам банкира, только среди тех украинцев, которые покинули страну, потенциально трудоспособными могли быть около трех миллионов человек. Если добавить к этому военнослужащих, рынок труда фактически потерял около четырех миллионов человек. Для экономики, где активная рабочая сила измеряется примерно 10-12 миллионами человек, это колоссальный удар.

Особенность нынешней ситуации заключается в том, что кадровый голод наблюдается даже на фоне достаточно высокого уровня безработицы. По словам представителей бизнеса, практически каждая компания после обсуждения рисков безопасности переходит к одной и той же проблеме — – т отсутствия персонала.

Работодатели не могут найти квалифицированных специалистов, работников производственных профессий, водителей, инженеров, строителей и представителей многих других специальностей. В результате возникла парадоксальная ситуация – официально безработные есть, но бизнес все равно не может закрыть вакансии.

Отдельным вызовом для государства становится отток молодых людей. Если в 2009 году за пределами Украины обучались примерно 20 тысяч студентов, то сегодня эта цифра превышает 100 тысяч человек. Всего за несколько лет количество украинской молодежи в зарубежных университетах увеличилось более чем в пять раз.

Чтобы удержать работников, компании вынуждены постоянно повышать оплату труда. В некоторых отраслях зарплаты за год увеличиваются на 30–50%, однако проблема заключается в том, что производительность труда не растет такими же темпами. Бизнес тратит больше средств на персонал, но не получает пропорционального увеличения результатов.

Для предприятий это означает постоянный рост расходов, сокращение прибыльности и необходимость искать новые пути оптимизации работы. Особенно сложно приходится производственным предприятиям, которые не могут полностью автоматизировать процессы и зависят от человеческих ресурсов.

Существенное влияние на рынок труда оказывает и психологический фактор. Каждая новая атака, обстрел или ухудшение ситуации с безопасностью заставляет часть граждан задумываться о переезде в более безопасные регионы или выезде за границу. Неопределенность в отношении будущего, постоянный стресс и истощение влияют не только на производительность труда, но и на желание людей строить долгосрочные планы в Украине.

Несмотря на ожидания экономического восстановления после окончания войны, эксперты видят серьезный риск. Украине потребуется огромное количество работников для реализации масштабных инфраструктурных проектов, строительства жилья, модернизации предприятий и восстановления разрушенных городов. В то же время количество доступных работников может оказаться недостаточным.

Еще одним важным вызовом стала психологическая усталость работников. Работодатели все чаще пересматривают подходы к управлению командами, понимая, что методы, которые работали до войны, больше не дают результата. Компании вынуждены учитывать эмоциональное состояние сотрудников, оказывать дополнительную поддержку и более гибко подходить к нагрузке после стрессовых событий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине лишь 10,5 миллиона человек имеют официальную работу, тогда как около 4,5 миллиона граждан трудоспособного возраста остаются вне рынка труда, именно этот резерв власти хотят привлечь для преодоления кадрового голода. Для этого правительство готовит масштабную переподготовку взрослых, будет бороться со стереотипами относительно возраста и пола работников.

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