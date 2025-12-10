Госфинмон под руководством Пронина снова не увидел подозрительных операций: что происходит с проверкой залогов по "делу Миндича"

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) проверяет законность происхождения многомиллионных залогов за фигурантов дела "Мидас", однако Государственная служба финансового мониторинга пока не завершила проверку и не предоставила все необходимые данные. Среди внесенных залогов есть десятки миллионов гривен, в частности от компаний, созданных буквально накануне, что вызывает дополнительные подозрения у следствия.

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания временно следственной комиссии (ВСК). По его словам, бюро направляло соответствующие запросы в Государственную службу финансового мониторинга, но полной проверки законности происхождения средств пока не проведено.

Среди предприятий, которые вносили многомиллионные залоги, одна фирма была создана только в мае 2025 года. Общая сумма залогов, которая расследуется, достигает десятков миллионов гривен. На вопрос депутатов, как Финмониторинг пропустил внесение залогов в размере 25 млн грн и 12 млн грн от созданной в мае этого года мебельной фирмы "Вангар" с уставным капиталом в 1000 грн, глава Финмона Филипп Пронин снова перевел стрелки на банки. В частности он отметил, что якобы не видит подозрительных транзакций и только постфактум проверяет происхождение средств.

Пронин также заявил, что проверка происхождения средств продолжается, но служба не может блокировать транзакции и постепенно получает необходимую информацию от банков, через которые вносились залоги. Предыдущие запросы НАБУ к Финмониторингу по движению средств часто оставались без полного ответа, что затрудняет следствие и вызывает беспокойство относительно эффективности контроля.

В частности, Финмониторинг во время ВСК утверждал, что за 11 месяцев они передали в правоохранительные органы более 1200 материалов на почти 250 млрд грн. В НАБУ передали 91 материал (7,5% от всех материалов) на 5 млрд грн (2% от всего объема).

Кривонос также сообщил, что НАБУ ведет расследование по хищению средств на строительстве фортификаций в Полтавской области. Уже открыто несколько уголовных производств, проведен ряд следственных действий и устанавливается круг причастных лиц, включая руководство того времени. Директор НАБУ подчеркнул, что обязанность руководителей, в том числе Филиппа Пронина, сотрудничать со следствием в рамках установления всех обстоятельств преступления является неоспоримой, независимо от личных убеждений или политических связей.

Кривонос обратил внимание на низкую активность Финмониторинга в отслеживании средств, которые могли быть отмыты через "Энергоатом", и на задержки в предоставлении информации по запросам НАБУ. Несмотря на это, заверения Пронина, что подозрительных операций не обнаружено, вызвали критику и даже иронические комментарии народных депутатов, которые отметили, что фигуранты дела "пленок Миндича" пользовались не только наличными, но и безналичными расчетами, в частности переводами в криптовалюту и выводом средств за границу.

Ранее Госфинмониторинг не предоставил полной информации о компании Fire Point, вероятно связанной с бизнесменом и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, хотя НАБУ направляло многочисленные запросы. По словам бюро, система "откатов" в "Энергоатоме" позволяла поставщикам платить участникам схемы 10-15% от контракта, а контроль над денежными потоками осуществляли посторонние лица без официальных полномочий.

Филипп Пронин, нынешний глава Финмониторинга, до назначения занимал должность главы Полтавской облгосадминистрации, которая строила фортификации, связанные с делом. Его заместитель Богдан Корольчук также перешел в ведомство и фигурирует в расследованиях. Кривонос подчеркнул, что обязанность служащих – сотрудничать со следствием и предоставлять все необходимые данные для установления всех обстоятельств преступлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, фигуранты коррупционной схемы "Мидас" посещали здания ГБР (Государственное бюро расследований) и общались со следователем и руководителем подразделения по рабочим вопросам якобы в рамках уголовного производства. Одним из лиц является бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

