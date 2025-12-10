УкраїнськаУКР
русскийРУС

Госфинмон под руководством Пронина снова не увидел подозрительных операций: что происходит с проверкой залогов по "делу Миндича"

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
915
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) проверяет законность происхождения многомиллионных залогов за фигурантов дела "Мидас", однако Государственная служба финансового мониторинга пока не завершила проверку и не предоставила все необходимые данные. Среди внесенных залогов есть десятки миллионов гривен, в частности от компаний, созданных буквально накануне, что вызывает дополнительные подозрения у следствия.

Видео дня

Об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос во время заседания временно следственной комиссии (ВСК). По его словам, бюро направляло соответствующие запросы в Государственную службу финансового мониторинга, но полной проверки законности происхождения средств пока не проведено.

Среди предприятий, которые вносили многомиллионные залоги, одна фирма была создана только в мае 2025 года. Общая сумма залогов, которая расследуется, достигает десятков миллионов гривен. На вопрос депутатов, как Финмониторинг пропустил внесение залогов в размере 25 млн грн и 12 млн грн от созданной в мае этого года мебельной фирмы "Вангар" с уставным капиталом в 1000 грн, глава Финмона Филипп Пронин снова перевел стрелки на банки. В частности он отметил, что якобы не видит подозрительных транзакций и только постфактум проверяет происхождение средств.

Пронин также заявил, что проверка происхождения средств продолжается, но служба не может блокировать транзакции и постепенно получает необходимую информацию от банков, через которые вносились залоги. Предыдущие запросы НАБУ к Финмониторингу по движению средств часто оставались без полного ответа, что затрудняет следствие и вызывает беспокойство относительно эффективности контроля.

В частности, Финмониторинг во время ВСК утверждал, что за 11 месяцев они передали в правоохранительные органы более 1200 материалов на почти 250 млрд грн. В НАБУ передали 91 материал (7,5% от всех материалов) на 5 млрд грн (2% от всего объема).

Кривонос также сообщил, что НАБУ ведет расследование по хищению средств на строительстве фортификаций в Полтавской области. Уже открыто несколько уголовных производств, проведен ряд следственных действий и устанавливается круг причастных лиц, включая руководство того времени. Директор НАБУ подчеркнул, что обязанность руководителей, в том числе Филиппа Пронина, сотрудничать со следствием в рамках установления всех обстоятельств преступления является неоспоримой, независимо от личных убеждений или политических связей.

Кривонос обратил внимание на низкую активность Финмониторинга в отслеживании средств, которые могли быть отмыты через "Энергоатом", и на задержки в предоставлении информации по запросам НАБУ. Несмотря на это, заверения Пронина, что подозрительных операций не обнаружено, вызвали критику и даже иронические комментарии народных депутатов, которые отметили, что фигуранты дела "пленок Миндича" пользовались не только наличными, но и безналичными расчетами, в частности переводами в криптовалюту и выводом средств за границу.

Ранее Госфинмониторинг не предоставил полной информации о компании Fire Point, вероятно связанной с бизнесменом и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, хотя НАБУ направляло многочисленные запросы. По словам бюро, система "откатов" в "Энергоатоме" позволяла поставщикам платить участникам схемы 10-15% от контракта, а контроль над денежными потоками осуществляли посторонние лица без официальных полномочий.

Филипп Пронин, нынешний глава Финмониторинга, до назначения занимал должность главы Полтавской облгосадминистрации, которая строила фортификации, связанные с делом. Его заместитель Богдан Корольчук также перешел в ведомство и фигурирует в расследованиях. Кривонос подчеркнул, что обязанность служащих – сотрудничать со следствием и предоставлять все необходимые данные для установления всех обстоятельств преступлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, фигуранты коррупционной схемы "Мидас" посещали здания ГБР (Государственное бюро расследований) и общались со следователем и руководителем подразделения по рабочим вопросам якобы в рамках уголовного производства. Одним из лиц является бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!