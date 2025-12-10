Фигурант "пленок Миндича" посещал здание ГБР: кто именно, и что установило расследование

Фигуранты коррупционной схемы "Мидас" посещали здания ГБР (Государственное бюро расследований) и общались со следователем и руководителем подразделения по рабочим вопросам якобы в рамках уголовного производства. Одним из лиц является бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет") Отмечается, что переписка и общение имели исключительно служебный характер, а факт посещения зафиксирован один раз в 2024 году.

По словам представителя ГБР Богдана Чобитка во время временно следственной комиссии (ВСК), было проведено комплексное расследование, осмотрен один телефон, исследована переписка следователя с участником преступной группы под руководством Миндича, допрошено 47 свидетелей и назначено проведение экспертиз. Установлено, что переписка между следователем и участником преступной группы носила исключительно рабочий характер и касалась уголовного производства, которое ведет этот следователь.

Расследование также позволило определить круг лиц в ГБР, с которыми общались фигуранты, а также темы обсуждений. В частности, установлено, что общение происходило со следователем ГБР и руководителем подразделения. При этом конкретных фамилий в публичном сообщении не назвали.

Видео посещения фигурантов, как оказалось не сохранялось, ведь камеры в ГБР хранят информацию только 14 дней. Относительно статуса посещения ГБР известного фигуранта по прозвищу "Рокет" (господин Миронюк), представитель ГБР сообщил, что он приходил на допрос в рамках уголовного производства. Общение длилось около полутора часов в фойе офиса ГБР. Всего в 2024 году зафиксировано одно посещение этого лица.

Несмотря на установленные факты, ни один из сотрудников ГБР не привлечен к дисциплинарной ответственности. Никто не уволен и не отстранен, все работники, с кем общались фигуранты дела "Мидас", продолжают выполнять свои обязанности.

Чобиток отметил, что расследование дела "Мидас" в ГБР продолжается. Представители органа подчеркивают, что все мероприятия направлены на установление обстоятельств и соблюдение законности в деятельности бюро.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суд в Киеве 1 декабря заочно избирал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Тимуру Миндичу ("Карлсон" с пленок НАБУ), которого подозревают в причастности к масштабным коррупционным схемам в сфере энергетики. Рассмотрение вопроса проходило в основном в закрытом режиме из-за необходимости защитить чувствительные данные досудебного расследования.

