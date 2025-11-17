Google предупредил украинцев об утечке данных из Дії: OBOZ.UA выяснял, что произошло

Украинцы начали получать от Google оповещения об утечке их данных из Дії. В сообщениях отмечается, что "информация была раскрыта из-за нарушения безопасности данных". А кроме того, как подчеркивается, личные данные были "обнаружены в темной сети". То есть, в Google утверждают, что через Дію произошла утечка данных, которыми теперь то ли торгуют, то ли раздают, то ли каким-то другим образом используют в даркнете.

OBOZ.UA обратился за разъяснениями к самой Дії. Но там разговорчивыми не были и отметили лишь, что сообщение об утечке данных получают только отдельные пользователи. И даже в их случаях речь идет о данных, которые публиковались в сети ранее – к чему, как уверяется, Дія не имеет отношения.

Мы проанализировали ситуацию и рассказываем, о чем именно украинцев предупреждает Google, как защитить свои данные в сети и как действовать, когда они были украдены.

О чем предупреждает Google

Сообщения о том, что Google начал рассылать украинцам уведомления о нарушении безопасности данных начали появляться в начале ноября. Эти сообщения поступали:

софициальной почты Google .

. тем клиентам, у кого настроено оповещение о публикации их данных.

В заголовке сообщения отмечалось: DIIA (Ukraine Digital Government Platform). Под этим сразу указывалось: "Ваша информация была раскрыта из-за нарушения безопасности данных и обнаружена в темной сети" – и добавлялась дата.

"Найдена информация из профиля отслеживания. Информация в вашем профиле отслеживания совпадает со сведениями, которые были раскрыты в результате нарушения безопасности данных", – говорилось в оповещениях Google.

Какие данные украинцев оказались в даркнете

При этом, примечательно, во всех известных нам случаях нарушения безопасности данных Google отмечал одну и ту же дату: 5 ноября 2025 года. "Утекшими" же указывались:

e-mail пользователя.

Имя.

Дата рождения.

Адрес.

Номер телефона.

В Дії отрицают и утечку, и свою причастность

В самой же Дії в комментарии OBOZ.UA фактически признали, что им известно об оповещениях, которые присылает ее пользователям Google. Однако, отметили там, это не является массовой историей.

"Речь идет об уведомлениях от службы поддержки Google, которые получают отдельные пользователи", – рассказали в пресс-службе платформы.

При этом там заверили: новой утечки данных не было. А сообщения от Google "ссылаются на данные, которые уже несколько раз публиковались в сети".

Вместе с тем, на платформе отрицают свою причастность к предыдущим утечкам информации. Отметив, что "неоднократно подчеркивали, что эти данные не имеют никакого отношения к Дії".

Как узнать, какие ваши данные сливают в даркнет

В целом же, важно акцентировать: о возможном сливе данных из Дії Google предупредил только тех, у кого настроена функция отслеживания утечки собственных данных в темную сеть. У кого же она не включена, тот, вероятно, об этом и не узнал.

"Вы можете проверить данные в темной сети, которые могут быть связаны с вашим электронным адресом или другой информацией, добавленной в профиль мониторинга. Результаты утечек могут содержать: имя, адрес номер телефона, электронный адрес, имя пользователя, пароль. Любая информация, найденная в утечке, отображается в зашифрованном виде, чтобы сохранить конфиденциальность данных", – рассказали в Google.

Включить же функцию, которая будет отслеживать утечки вашей информации в даркнет – все, не только связанные с Дией или другими государственными платформами – можно по ссылке. Для этого надо:

Зайти в персональную учетную запись Google.

Учетные записи Google Workspace и подконтрольные учетные записи не могут пользоваться этой функцией.

Выбрать тип данных, "движение" которых хотите отслеживать.

Как защитить свои данные

Вместе с тем, в оповещениях, связанных с Дией, Google дал четкую инструкцию, как обезопасить свои данные от утечки. Так, там советуют настроить двухэтапную проверку для электронной почты.

Сейчас Google предлагает несколько видов такой проверки. В частности:

Кроме обычного пароля вводить одноразовый код безопасности из текстового сообщения, голосового звонка или приложения Google Authenticator, который работает как для Android, так и для iOS.

В учетной записи Google указывать список надежных устройств.

"Если пользователь попытается войти с устройства, которого нет в списке, появится предупреждение об опасности от Google", – объяснили там.

В свою очередь, в Кибер Браме (проект, инициированный киберполицией), подчеркнули: также важно использовать надежные пароли. В частности, они:

Должны быть уникальными.

Во-первых, не простыми и такими, которые можно угадать – к примеру, "11111", "qwerty" или "пароль123".

Во-вторых, при изменении пароля не следует указывать тот, который использовался ранее.

Должны быть разными для различных ресурсов.

"Не используете для всех ресурсов один универсальный. Ведь так злоумышленникам легче взломать все ваши соцсети, электронную почту или получить доступ к интернет-банкингу или другим ресурсам, на которых Вы зарегистрированы", – отметили в Кибер Браме.

При этом там подчеркнули: ваши личные данные должны знать только вы. Поэтому их не следует передавать посторонним лицам, поскольку это может подвергнуть вас опасности.

В свою очередь, OBOZ.UA продолжит следить за историей с утечкой данных украинцев и будет рассказывать актуальную информацию в следующих публикациях.