Главные скандалы и самые громкие дела НАБУ и САП: что нужно знать об их деятельности

Среди успешных дел НАБУ и САП – расследование возможных преступлений главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка (пока нет приговора), дело о возможном хищении 13 млрд грн "Укрнафты" (дело находится в суде). Кроме того, НАБУ и САП объявили подозрения всем участникам преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко. Недавно он купил виллу и земельные участки на Лазурном побережье Франции.

Видео дня

О главных делах и скандалах вокруг НАБУ и САП, которые из-за нового закона стали подчинены Офису генерального прокурора, читайте в материале OBOZ.UA.

Успешные кейсы НАБУ и САП

Большинство громких дел НАБУ и САП не закончились реальными приговорами (фигуранты или сбежали, или же суд еще не закончился). Среди достижений ведомств:

САП направила в суд обвинительный акт по делу о "пленках Вовка". В деле обвиняют главу ОАСК Павла Вовка (создал и возглавил преступную организацию, которая за деньги принимала решения), его заместителей Евгения Аблова и Владимира Келеберду, судей ОАСК Алексея Огурцова, Игоря Качура, Игоря Погрибниченко, Богдана Санина, бывшего руководителя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, экс-членов Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца и Николая Сироша, а также адвоката Александра Кротюка.

Результат на данный момент: Высший совет правосудия уволил Вовка лишь в марте 2025-го. До того момента он получал судейскую заработную плату.

Еще в прошлом году НАБУ и САП завершили расследование дело экс-главы Фонда госимущества (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко. Его подозревают в организации теневой схемы, нанесшей государству более 700 млн грн убытков.

Результат на данный момент: Сейчас Дмитрию Сенниченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мера избрана заочно, поскольку экс-чиновник находится в международном розыске. Журналисты утверждают, что он может находиться в Испании. Он также покупает себе недвижимость во Франции.

В начале лета 2024 года НАБУ и САП разоблачили попытку подкупа детективов и прокуроров. Адвокат одного из столичных адвокатских объединений предлагал работникам антикоррупционных органов неправомерную выгоду в размере 200 тыс. долл. в обмен на принятие решения о передаче дела его подзащитного по завладению электроэнергией госкомпании "Укрэнерго" на сумму 716 млн грн в другой правоохранительный орган.

Результат на данный момент. Дело направлено в суд.

НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в условиях полномасштабного вторжения. В течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн, что подтверждено заключением комплексной товароведческой и экономической экспертизы.

Привлечены к ответственности: 5 подозреваемых:

бывший руководитель Департамента Министерства обороны Украины;

владелица связанных компаний-поставщиков;

двое руководителей компаний-поставщиков;

физическое лицо.

Последнее громкое дело – НАБУ и САП сообщили о подозрении на тот момент действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. На момент совершения преступления Чернышов занимал должность министра развития общин и территорий.

Напомним, недавно Комиссия по проведению внешнего независимого аудита проверила деятельность Национального антикоррупционного бюро с марта 2023 по ноябрь 2024. Общий вывод – деятельность НАБУ была умеренно эффективной. Комиссия не обнаружила ненадлежащего исполнения обязанностей директором.

Главные скандалы вокруг НАБУ и САП

Российский "агент"

Несколько дней назад СБУ задержала сотрудника НАБУ, который работал в закрытом подразделении бюро – "Д-2". Утверждается, что агент передавал данные об украинских силовиках и гражданских, которых россияне рассматривали как потенциальные цели для терактов или информационно-психологических операций. В самом НАБУ объяснили, что ранее хотели провести внутреннюю проверку в отношении этого сотрудника, однако СБУ посоветовала отложить любые решения, чтобы не навредить оперативным действиям.

Утечки через Углаву

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава был отстранен из-за подозрений в утечке служебной информации. Позже его уволили. При этом отмечалось, что Углава сам написал заявление "о возможном конфликте интересов". "О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность. Отмечаем, что руководство и коллектив Бюро максимально заинтересованы в проведении полного, всестороннего и беспристрастного расследования по данному факту", – заявили в НАБУ.

Впрочем, в общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) считают такое решение сомнительным. "Конфликт интересов был с самого начала расследования. То есть первый заместитель Углава написал заявление только после публичного скандала. Хотя уже не секрет, что о факте расследования ему было известно с самого начала", – заявляют активисты.

Кроме того, в СМИ часто публикуют сообщения о якобы низкой эффективности НАБУ и САП (сравнивая расходы на содержание этих органов и результативность).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ и ОГПУ заявили о проведении спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ и разоблачении новых фактов утечки информации с ограниченным доступом из этой структуры.

В частности, речь идет о задержании "крота" ФСБ в рядах Нацбюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича. Также в Службе отчитались о разоблачении действующего народного депутата Федора Христенко в работе на Россию.

А уже 22 июля Рада поддержала законопроект, который может ограничить полномочия НАБУ и САП. Что интересно – законопроект был с чрезвычайной скоростью в тот же день подписан председателем Рады и гарантом Конституции.

В НАБУ и САП были недовольны таким законотворчеством нардепов; в нескольких городах состоялись митинги протеста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!