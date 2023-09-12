Германия увеличила импорт российской нефти через Индию в 12 раз – Spiegel

Германия в 2023 году увеличила импорт российской нефти в 12 раз. При этом она это сделала не напрямую, а через Индию.

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Германия резко увеличила импорт из Индии нефтепродуктов, в частности газойлов, сообщает Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ. Газойль используется для производства дизельного или печного топлива.

Индия производит эти газойли из сырой нефти, закупаемой в больших объемах у страны-террористки России с начала полномасштабной войны. С января по июль 2023 года ФРГ импортировала сырья на 451 млн евро против 37 млн евро годом ранее. Это 2,4% всего импорта нефтепродуктов в Германию за этот период.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших в России нефтяных компаний "Газпром нефть" стремительно теряет доходы из-за падения продаж сырья. Чистая прибыль компании упала на 43% за год. Это свидетельствует о более глубоких проблемах российской экономики.

Показатель "Газпром нефти" во втором квартале-2023 составил 140,1 млрд рублей (1,5 млрд). Нефтегазовые доходы являются основным источником наполнения казны Кремля, в том числе военной. Поэтому падение притока нефтедолларов уже привело к рекордному дефициту госбюджета РФ. Расходы на войну в Украине при этом только растут, что увеличивает дыру в бюджете.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, нефть на мировых рынках подорожала. По состоянию на 07:48 по Гринвичу, фьючерсы марки Brent выросли на 42 цента – до 85,91 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 50 центов – до 81,66 долларов за баррель. Причина – значительное сокращение запасов сырой нефти в США.

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