Россия теряет нефтедоллары: "Газпром нефть" осталась без 43% прибыли

Одна из крупнейших в России нефтяных компаний "Газпром нефть" стремительно теряет доходы из-за падения продаж сырья. Чистая прибыль компании упала на 43% за год. Это свидетельствует о более глубоких проблемах российской экономики.

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Показатель "Газпром нефти" во втором квартале 2023-го составил 140,1 млрд рублей (1,5 млрд), сообщает Reuters. "Российский энергетический сектор находится под сильным давлением западных санкций, введенных из-за действий Москвы в Украине. Они включают ценовые ограничения и эмбарго на закупку российской морской нефти", – объясняет агентство.

Нефтегазовые доходы являются основным источником наполнения казны Кремля, в том числе военной. Поэтому падение притока нефтедолларов уже привело к рекордному дефициту госбюджета РФ. Затраты на войну в Украине при этом только растут, что увеличивает дыру в бюджете.

РФ пытается компенсировать снижение поставок за счет роста цен, хоть и в рамках установленного "Большой семеркой" потолка. Однако транспортировка сырья становится для России все более дорогой.

Так, на днях страховые компании повысили "цены" для фрахтователей судов, которые работают в российских черноморских портах. Так называемые премии за военный риск подняли с 1% до 1,2-1,25% от стоимости груза. Даже такое, казалось бы, небольшое повышение может сделать рейс одного нефтетанкера дороже на $200 тыс.

Это грозит РФ серьезными дополнительными расходами, так как экспорт нефтепродуктов из черноморских портов России составляет около 4 млн тонн в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, попытка Кремля "заморозить Европу", перекрыв поставки газа, больно ударила по российскому газовому монополисту "Газпрому". Во второй половине 2022 года, когда РФ отключила газ почти всем странам Европы, "Газпром" получил чистый убыток в размере 1,2 трлн рублей (около 15 млрд долларов).

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