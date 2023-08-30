Цены на нефть "рванули" вверх из-за США – Reuters

Нефть на мировых ранках подорожала. По состоянию на 07:48 по Гринвичу, фьючерсы марки Brent выросли на 42 цента – до 85,91 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 50 центов – до 81,66 доллара за баррель. Причина – значительное сокращение запасов сырой нефти в США.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: также на рост стоимость ресурса повлиял ураган в Мексиканском заливе, "который заставил инвесторов нервничать". Дело в том, что стихия проносится к востоку от основных мест добычи нефти и природного газа в США.

"Запасы нефти в США к 25 августа сократились больше, чем ожидалось – примерно на 11,5 млн баррелей. Что, впрочем, положительно сказывается на рынке – ведь такое положение дел свидетельствует об устойчивом спросе на ресурс", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, на цены оказывает влияние позиция Саудовской Аравии – крупнейшего мирового экспортера нефти. По прогнозам, она продолжит придерживаться режима добровольного сокращения добычи ресурса по крайней мере, до октября.

"В связи с этим участники рынка ожидают, что цены на все сорта аравийской нефти, которые та продаст странам Азии в октябре, будут подняты до самого высокого уровня в 2023 году", – констатируют авторы материала.

Россия теряет нефтедоллары

Тем временем, одна из крупнейших в России нефтяных компаний – "Газпром нефть" – стремительно теряет доходы из-за падения продаж сырья. Чистая прибыль компании упала на 43% за год. Это свидетельствует о более глубоких проблемах российской экономики.

"Российский энергетический сектор находится под сильным давлением западных санкций, введенных из-за действий Москвы в Украине. Они включают ценовые ограничения и эмбарго на закупку российской морской нефти", – объяснили сложившуюся ситуацию аналитики Reuters.

Нефтегазовые доходы являются основным источником наполнения казны Кремля, в том числе военной. Поэтому падение притока нефтедолларов уже привело к рекордному дефициту госбюджета РФ. Затраты на войну в Украине при этом только растут, что увеличивает дыру в бюджете.

Россия же пытается компенсировать снижение поставок за счет роста цен, хоть и в рамках установленного "Большой семеркой" потолка. Однако транспортировка сырья становится для России все более дорогой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в результате тайных договоренностей США сняли с Ирана часть введенных ранее санкций. Сделано это было для того, чтобы иранская нефть могла активнее выходить на мировой рынок и потеснить Россию.

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