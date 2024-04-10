В Украине курсирует уникальный поезд: чем особенный и как работает. Фото

В течение двух недель Food Train "Укрзалізниці" помогал преодолевать последствия вражеских атак в Харьковской области, которые стали причиной серьезных разрушений и обесточиваний в регионе. За этот период поезд-кухня приготовил и доставил около 170 тысяч порций еды, оказывая поддержку внутренне перемещенным лицам и жителям отдаленных районов.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". "Поезд-кухня продолжает нести гуманитарную помощь в зону конфликта, обеспечивая не только питание, но и поддержку и надежду местному населению", – говорится в сообщении.

Сотрудники Food Train предлагают нуждающимся готовую горячую пищу. В каждую порцию входят: салат, мясное блюдо и гарнир (например, картофель), а также напиток.

Помощь была оказана тем, кто столкнулся со сложными испытаниями из-за вражеских атак. Команда поезда-кухни провела небольшую экскурсию для младших граждан Харьковщины.

Эта инициатива предоставила детям возможность самостоятельно приготовить обеды для защитников Харьковщины и попробовать себя в роли поваров. Вместе с работниками поезда дети готовили блюда фаст-фуда, салаты и сортировали обеды по контейнерам для последующей передачи героям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запустила продажу билетов на международный рейс Чоп – Будапешт – Вена. Они продаются на сидячие места в 1 и 2 класс – и соответственно отличаются по стоимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!