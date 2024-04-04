В Украине уже можно купить билеты на поезд по важному направлению: сколько стоят

"Укрзалізниця" запустила продажу билетов на международный рейс Чоп – Будапешт – Вена. Они продаются на сидячие места в 1-й и 2-й класс – и, соответственно, отличаются по стоимости.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: поезд получил номер 143/146.

"Открываем продажу билетов онлайн в Венгрию на поезд №143/146 Чоп – Будапешт – Вена. Речь идет о билетах до всех станций как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поезд имеет стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ривне. А из Чопа в Вену "следует составом из сидячих вагонов с Wi-Fi".

Сколько стоят билеты

Купить билеты на поезд Чоп – Будапешт – Вена можно в приложении "Укрзалізниці". Они продаются на сидячие места в 1-й и 2-й класс – и, соответственно, отличаются по стоимости. Так, на рейс 16 апреля из Чопа:

билеты в 1-й класс стоят 3 029 грн;

во 2-й – 1 907 грн.

Время отправления – 08:23. Время прибытия – 17:20.

На обратный рейс билеты стоят так же. Время отправления – 10:42. Время прибытия – 20:59.

Также в перевозчике напомнили: с 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев – Вена доступна только онлайн в его мобильном приложении. При этом придется пройти верификацию аккаунта через Дія.Підпис.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что, когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

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