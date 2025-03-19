ФЛП в Украине активно нанимают работников: в каких регионах больше растет количество рабочих мест

В 2024 году по меньшей мере 673 тысяч человек работают в ФЛП, а количество предпринимателей-работодателей возросло на 9%. Больше всего ФЛП которые нанимают работников, в Днепропетровской области, Киеве и Львовщине, а стремительный рост произошел в Хмельницкой и Ровенской областях.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По данным Государственной налоговой службы, не менее 259 976 предпринимателей, работающих на Едином налоге, официально имели наемных работников.

Наибольшее количество предпринимателей, нанимающих работников, сосредоточено в Днепропетровской области – 24 тысяч или 9% от общего количества. Киев и Львовщина поделили между собой второе и третье место, имея по 23 тысяч активных ФЛП-работодателей. Это свидетельствует о высокой деловой активности в этих регионах, а также о благоприятных условиях для малого бизнеса.

По сравнению с довоенным периодом наибольший рост количества ФЛП, создающих рабочие места, зафиксирован в Хмельницкой и Ровенской областях (+26%). Значительное увеличение также наблюдается в Черновицкой (+25%), Волынской и Житомирской (+24%) областях. Это показывает, что предприниматели в этих регионах активно расширяют бизнес и создают новые возможности для трудоустройства.

Не во всех областях ситуация положительная. В Николаевской области количество ФЛП с наемными работниками сократилось на 9%, а в Одесской области – на 4%. Ожидается, что спад также зафиксирован в прифронтовых и частично оккупированных регионах, где ведение бизнеса затруднено из-за военных действий.

Хотя количество предпринимателей с наемными работниками за последний год выросло на 9%, общее количество трудоустроенных в ФЛП все еще ниже, чем до полномасштабного вторжения – на 13% меньше. Для сравнения, во время пандемии COVID-19 количество работников в ФЛП сократилось на 11%, хотя общее количество предпринимателей почти не изменилось.

С 2025 года были введены новые требования к отчетности для предпринимателей. Теперь они должны ежемесячно представлять отчеты в налоговую о суммах дохода и налогов. Это создает дополнительную административную нагрузку на бизнес, и поэтому в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №13108, который предлагает вернуть ежеквартальную представление отчетности с разбивкой по месяцам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируют очередное повышение налогов для ФЛП (физические лица-предприниматели) на данный момент. Любые изменения в упрощенной системе налогообложения будут рассматриваться только после выполнения необходимых условий и прохождения широкого обсуждения.

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