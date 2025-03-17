ФЛП планируют рекордно повысить налоги? Минфин обратился к предпринимателям

В Украине не планируется очередное повышение налогов для ФЛП (физические лица-предприниматели) на данный момент. Любые изменения в упрощенной системе налогообложения будут рассматриваться только после выполнения необходимых условий и прохождения широкого обсуждения.

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Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Анонимные телеграмм-каналы и некоторые СМИ распространили информацию о якобы уже принятом решении Минфина о повышении налогов для ФЛП.

Однако эта информация не соответствует действительности и манипулятивна. Минфин опроверг эти заявления и объяснил, что изменения в упрощенной системе налогообложения будут рассматриваться только после выполнения ряда условий.

По официальной позиции Министерства финансов, законодательные изменения по упрощенной системе налогообложения начнут рассматриваться только после внедрения необходимых мер по безопасности использования налоговых данных и обеспечению прозрачности обращения средств. Это произойдет не ранее чем через год после их выполнения.

Кроме того, все изменения будут проходить публичные обсуждения с бизнесом, общественностью, органами власти и международными партнерами, прежде чем будут рассмотрены в Верховной Раде. Ранее в информационном пространстве появлялись заявления о том, что Украина планирует кардинально изменить правила налогообложения ФЛП. В частности, среди предложенных идей были:

объединение второй и третьей групп упрощенной системы налогообложения с введением дифференцированных ставок налога (от 3% до 17% в зависимости от вида деятельности);

постепенное повышение ставки единого налога для юридических лиц третьей группы до 18%, после чего им придется перейти в общую систему налогообложения;

сокращение первой группы ФЛП с отменой фиксированной ставки и переходом на налоги с реального дохода;

обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для всех ФЛП второй группы;

расширение налогооблагаемой базы для аграрного сектора.

Хотя реформа упрощенной системы налогообложения остается в правительственных планах, ее внедрение откладывается. Причины этого:

необходимость обеспечить безопасность налоговых данных – перед введением изменений нужно обеспечить эффективный контроль за оборотом средств ФЛП и их счетами в банках;

– перед введением изменений нужно обеспечить эффективный контроль за оборотом средств ФЛП и их счетами в банках; отсутствие окончательного согласования с международными партнерами – обсуждения с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми институтами продолжаются;

– обсуждения с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми институтами продолжаются; социально-экономическая ситуация – в военный период резкое повышение налогов может иметь отрицательные последствия для малого бизнеса и экономики в целом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы должны заплатить налоги с доходов, которые они получили за рубежом. Но если украинец заплатил налоги за границей, можно избежать двойного налогообложения.

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