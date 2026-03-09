Землю накроет магнитная буря 'красного' уровня: как улучшить самочувствие

Из-за чрезмерной солнечной активности в понедельник, 9 марта, Землю снова накроет магнитная буря. Сила природного явления достигнет "красного уровня".

Об этом свидетельствуют данные на портале Meteoagent. Уже во вторник, 10 марта, геомагнитная активность снизится до "зеленого уровня" и будет находиться в пределах нормы.

Прогноз магнитной бури

9 марта планетарный К-индекс поднимется до 3,7, а на следующий день солнечная активность начнет снижаться до К-индекса 3, что соответствует слабой магнитной буре.

Геомагнитное поле стабилизируется уже в среду, 11 марта, именно тогда специалисты прогнозируют низкий уровень активности с К-индексом 2,7.

Стоит отметить, что этот прогноз предварительный и может измениться в течение дня – как в сторону усиления, так и ослабления.

Как улучшить самочувствие метеозависимым

По разным оценкам, от 50% до 75% людей чувствительны к магнитным бурям. Чаще всего это проявляется у метеозависимых людей, беременных, пожилых и тех, кто имеет хронические болезни. Основные симптомы включают:

– головная боль и головокружение;

– резкие перепады настроения и раздражительность;

– нарушение сна и общую слабость;

– обострение хронических болезней;

– колебания давления и сердцебиение.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури:

– следите за прогнозами магнитной активности, чтобы предвидеть изменения самочувствия;

– избегайте переутомления и стрессов;

– придерживайтесь здорового питания, ограничьте жирное, соленое, сладкое, алкоголь и энергетики, отдавайте предпочтение овощам, фруктам и легким белкам;

– поддерживайте водный баланс – пейте воду, травяные чаи, натуральные соки;

– придерживайтесь режима сна: спите 7–8 часов, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время;

– контролируйте давление и пульс, если есть сердечно-сосудистые проблемы;

– укрепляйте организм физическими упражнениями и прогулками на свежем воздухе;

– уменьшите время перед экранами и избегайте длительных поездок во время бури;

– при сильной головной боли, головокружении или резких перепадах давления обращайтесь к врачу.

Как писал OBOZ.UA, в Украине зафиксировали полярное сияние, которое стало следствием чрезвычайно мощной магнитной бури. Солнечная активность резко усилилась из-за выброса энергии от вспышки на Солнце, который достиг Земли.

