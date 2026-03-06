Украину завалили "дешевым" продуктом из Китая: можем потерять целую отрасль

Украина рискует потерять собственное производство чеснока. Из-за нерентабельности этой культуры сейчас абсолютное большинство рынка принадлежит импорту из Китая.

Об этом сообщает Agroportal. Ситуацию ухудшают и прогнозы относительно глобального перепроизводства чеснока в мире.

4 из 5 головок чеснока – made in China

По словам президента Ассоциации производителей чеснока Украины Юлианны Мусса, китайский чеснок заполонил отечественный рынок. На эту продукцию приходится 80% объемов продукта в супермаркетах, остальное же – украинское, лишь 20%.

Такая горькая для производителей ситуация сложилась из-за экономической нецелесообразности выращивания чеснока. Несмотря на то, что мировые цены чеснок остаются неизменными, расходы на выращивание в Украине ежегодно растут. Поэтому завезти товар из Китая стало значительно дешевле.

"Если ситуация с мировым производством не изменится, то отрасль может исчезнуть вообще, и это касается не только Украины, но и всего европейского континента. В некоторых странах это уже произошло", – констатирует Мусса.

С аналогичными вызовами сталкиваются фермеры в Нидерландах, Испании, Италии, Хорватии и Румынии, где Себестоимость производства чеснока также сравнялась с ценой реализации. Впрочем аграриям удается конкурировать с китайским импортом благодаря государственным программам поддержки.

Чего ждать в будущем

Эксперт прогнозирует глобальный избыток продукции в 2026 году. Учитывая это, она призывает украинцев поддержать отечественных производителей, чтобы они смогли удержать свои позиции на рынке.

"Математика очень проста: если одна страна стабильно потребляет 1000 т в год, а производство Китая достигнет 30 тыс. т, Египет, Индия, Испания, Аргентина, Бразилия и США будут увеличивать свои площади ежегодно на 5-15%, то потребление от этого не увеличивается. Поэтому украинцам важно потреблять чеснок отечественного производства. Это поможет сохранить отрасль хотя бы на том уровне, на котором она есть сегодня", – резюмирует Юлианна Мусса.

