Новые правила торговли с ЕС вступили в силу: что изменилось для Украины

29 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение Украины с ЕС (Европейский Союз), которое предусматривает расширение доступа украинских товаров к европейскому рынку. Оно устанавливает защиту чувствительных секторов, согласование стандартов производства и создает механизмы для стабильной торговли и поддержки украинских экспортеров.

Об этом сообщила Европейская комиссия. Новые правила обеспечивают дополнительную либерализацию торговли, учитывая чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов ЕС, а также поддерживают постепенную интеграцию Украины в единый европейский рынок.

В обновленном соглашении предусмотрен баланс между расширением доступа к рынкам и защитой критически важных секторов. Для наиболее чувствительных товаров, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, предусмотрено лишь незначительное увеличение квот на экспорт по сравнению с предыдущим соглашением. Для других продуктов внесены улучшения взаимовыгодного характера, а некоторые нечувствительные товары получили полную либерализацию, что открывает значительные возможности для украинских экспортеров.

Отдельный акцент в соглашении сделан на согласовании стандартов производства, что соответствует европейским нормам относительно благополучия животных, использования пестицидов и ветеринарных препаратов. Украина обязуется ежегодно отчитываться о прогрессе во внедрении этих стандартов, что соответствует логике ее будущей интеграции в ЕС и гармонизации с acquis ЕС.

Также соглашение предусматривает защитные механизмы, которые позволяют принимать меры в случае серьезных трудностей для любой стороны из-за импорта товаров, подпадающих под новую либерализацию. Для ЕС оценка возможных нарушений может осуществляться на уровне одного или нескольких государств-членов.

Еще одним важным направлением является поддержка украинских экспортеров в выходе на традиционные рынки третьих стран, что создает дополнительные коммерческие возможности и способствует глобальной продовольственной безопасности. В целом обновленное соглашение создает стабильные торговые отношения, одновременно стимулируя развитие украинского экспорта и повышение стандартов производства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за первые восемь месяцев 2025 года Украина экспортировала в Великобританию 8 тыс. тонн куриных яиц и стала крупнейшим поставщиком этой продукции в эту европейскую страну. Это вызвало недовольство местных фермеров, которые обвинили правительство в импорте яиц, произведенных по запрещенным стандартам.

