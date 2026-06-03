Фальшивые паспорта, дипломы и документы на недвижимость: в Украине разоблачили масштабную международную группировку

В Украине разоблачили масштабную трансграничную группировку, которая организовала полноценное подпольное производство фальшивых документов – от украинских паспортов до дипломов, водительских удостоверений и даже документов на недвижимость и землю. "Услуги" использовались для незаконной миграции в страны Европейского Союза (ЕС), фактически позволяя клиентам создавать новые личности и обходить миграционные правила.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Правоохранители заявляют, что речь идет не об отдельных эпизодах подделки документов, а о хорошо организованной международной схеме с собственной инфраструктурой, каналами сбыта и значительными теневыми доходами.

Следствие установило, что одним из главных направлений деятельности группировки было изготовление поддельных паспортов граждан Украины для иностранцев. По версии правоохранителей, такие документы использовались для нелегального пребывания на территории государств ЕС, беспрепятственного передвижения между странами Шенгенской зоны, а также для незаконного въезда в Канаду.

Фактически клиентам предлагали не просто фальшивый документ, а возможность получить новую личность и новую биографию. С помощью поддельного паспорта люди могли скрывать настоящее гражданство, обходить миграционные ограничения или легализоваться за границей. Именно поэтому правоохранители считают, что деятельность группировки могла быть связана с функционированием международных каналов незаконной миграции.

Однако поддельными паспортами деятельность сети не ограничивалась. По данным БЭБ, фигуранты организовали изготовление десятков видов фальшивых документов, которые пользовались спросом как в Украине, так и за ее пределами. Среди изъятой продукции правоохранители обнаружили документы о высшем образовании, водительские удостоверения, свидетельства о рождении и браке, справки, документы на земельные участки, квартиры и другие объекты недвижимости.

Фактически клиент мог заказать почти любой официальный документ, необходимый для создания новой личности или подтверждения несуществующих прав и статусов. Для документирования деятельности группировки правоохранители провели около 30 обысков в Киеве, Киевской области и западных регионах страны.

Во время следственных действий была разоблачена разветвленная инфраструктура подпольного производства документов. Правоохранители изъяли высокотехнологичное оборудование для печати и изготовления документов, металлические клише, бланковые заготовки паспортов, печати и штампы государственных органов, черновую бухгалтерию, значительные суммы наличных в иностранной валюте, транспортные средства и оружие.

По оценкам следствия, масштабы деятельности свидетельствуют о функционировании полноценного криминального предприятия с многомиллионными теневыми оборотами. Сейчас по делу уже объявлены подозрения 15 лицам. Им инкриминируют преступления, предусмотренные частью второй статьи 199 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного изготовления и сбыта поддельных документов и других защищенных государством бланков.

Шестерым подозреваемым суд уже избрал меры пресечения. Часть из них находится под стражей с возможностью внесения залога, другим назначен круглосуточный домашний арест.

В то же время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к функционированию схемы, проверяют международные связи группировки и источники финансирования ее деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили масштабную схему фиктивного "студенческого" оформления, через которую за $1500 иностранцам массово оформляли приглашения на обучение в украинском университете, что позволяло им получать визы и вид на жительство. Уже установлено около сотни таких "псевдостудентов", которые не посещали занятия, не владели языком и использовали Украину как место жительства или транзит в страны ЕС.

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