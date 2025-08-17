Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: как вырос его импорт

Украина нарастила импорт свинины – охлажденной и мороженой. В частности, в июле-2025 в страну было ввезено около 3,1 тыс. тонн продукта, что сразу на 75% выше, чем месяцем ранее. Более того, последний раз такой уровень импортной активности фиксировали в 2022 году. Везут же свинину в Украину преимущественно из стран Евросоюза (ЕС).

Об этом сообщили в Ассоциации "Свиноводы Украины". Отмечается: причин повышенной заинтересованности рынка в импортной свинине несколько. В частности:

Рост цен на местную продукцию.

Удешевление заграничной свинины.

"Сезонное сокращение предложения наложилось на общее уменьшение выращивания свинины. В начале июля усиление жары ослабило аппетиты потребителей на рынке ЕС, поэтому во многих странах Содружества отметили снижение цен на свинину. Это отразилось и на ценах импорта, которые в июле были на 8% ниже месяца раньше", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: наращивание объемов импорта свинины пока не отразилось на ценах в Украине. Тем не менее, констатируется, качество продукции в отдельных торговых сетях "просело". Дело, объяснили аналитики, во все том же сезонном росте стоимости.

"Подорожание продукции внутреннего производства на фоне более низких цен на импортное мясное сырье поощряют ряд операторов мясопереработки и отдельные торговые сети частично переориентироваться на "бюджетное" мясное сырье", – резюмировали специалисты.

Сколько стоит свинина в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают свиную грудинку в среднем по 216,45 грн/кг, что почти на 2 грн превышает среднюю цену июля.

В целом цены выставили в диапазоне 204-238 грн/кг. В частности:

Metro – 207,9 грн/кг.

Novus – 204 грн/кг.

Auchan – 215,89 грн/кг.

Megamarket – 238 грн/кг.

Свиная лопатка стоит средние 239 грн/кг. Что более чем на 7 грн выше, чем было в июле.

Супермаркеты же выставили цены в диапазоне 229-248,1 грн/кг. В частности:

Novus – 229 грн/кг.

Metro – 239,9 грн/кг.

Megamarket – 248,1 грн/кг.

Свиной ошеек продают в среднем по 353,87 грн/кг. Это более чем на 25 грн превышает июльскую стоимость. Цены в супермаркетах:

Novus – 349 грн/кг.

Metro – 353,5 грн/кг.

Megamarket – 359,1 грн/кг.

