В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине существенно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с июля-2024 по июль-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 82,4%.

Видео дня

Вместе с тем в месячном разрезе, по данным Госстата, яйца также подорожали. Рост цен составил 1,5%.

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, с начала июля до 10 августа 2025 года цена на нефасованные яйца (категории С1) также выросла – сразу на 0,56 грн/штука (5,6 грн/десяток). Так, в крупных сетях супермаркетов небрендированные яйца, продаваемые поштучно, стоили 5,44 грн/штука (54,4 грн/десяток).

При этом в отдельных сетях их можно было купить по 4,99-5,9 грн. В частности, в:

Varus – 5,79 грн/шт. (57,9 грн/десяток);

Novus – 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,9 грн/шт. (59 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 5,09 грн/шт. (50,9 грн/десяток).

А вот стоимость фасованных (брендированных) яиц снизилась – хотя и практически незаметно. В частности, десяток марки "Ясенсвит", по данным "Минфина", продавали в среднем по 73,53 грн, что на 7 коп. ниже средней цены июля.

В целом крупные сети супермаркетов выставили цены на уровне 70,99-78,2 грн/десяток. В частности:

Auchan – 71,4 грн/десяток.

Novus – 70,99 грн/десяток.

Megamarket – 78,2 грн/десяток.

Что будет с ценами на яйца в Украине

Вместе с тем, в экспертной среде прогнозируют, что яйца в Украине могут подешеветь. Однако только при условии хорошего урожая кукурузы.

В то же время, рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, если урожай окажется слабым, продукты могут существенно подорожать. Из-за сопутствующего роста затрат на содержание животных.

"Цены на яйца напрямую зависят от стоимости зерновой группы. Если урожай кукурузы будет удачным, тогда есть шанс на стабильные или даже более низкие цены на корм, а следовательно, и на сами яйца", – объяснил Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно подешевел молодой картофель. Ныне крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 23,86 грн/кг, что почти на 4,5 грн ниже средней цены июля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в дальнейшем стоимость овоща будет находиться около текущего уровня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!