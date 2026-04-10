Еще одна отрасль РФ стремительно скатилась к банкротству: бизнес находится на грани выживания

Российская лесная отрасль массово становится убыточной, почти половина предприятий уже работает "в минус", а к концу 2026 года может закрыться каждое второе. Из-за падения цен, дорогих перевозок и меньшей поддержки от государства ситуация быстро ухудшается и бизнесы фактически выживают на грани банкротства.

Об этом сообщают росСМИ. Российская экономика продолжает терять опору в традиционных секторах, и на этот раз под ударом оказалась лесная промышленность – одна из базовых отраслей, которая десятилетиями обеспечивала валютные поступления и рабочие места в регионах .

Представители лесопромышленного комплекса открыто заявляют о стремительном ухудшении финансового состояния предприятий. В обращении к российскому правительству они прямо указывают, что отрасль оказалась под давлением сразу нескольких факторов – от падения экспортных цен до резкого роста расходов.

Больнее всего ударило удешевление продукции на внешних рынках, удорожание логистики и повышение налоговой нагрузки. Факторы создали ситуацию, когда даже стабильные ранее предприятия начали работать "в минус".

Отдельное беспокойство вызывает резкое уменьшение государственной помощи. Если еще несколько лет назад отрасль получала миллиардные компенсации для поддержки экспорта, то сейчас эти объемы сокращены в разы. Фактически предприятия остались один на один с кризисом:

объемы компенсаций снижены с миллиардов до сотен миллионов рублей;

отменена часть программ поддержки логистики;

ограничено субсидирование поставок через ключевые порты.

Для многих компаний это означает потерю последних механизмов выживания. По итогам последнего года сектор из прибыльного превратился в убыточный. Если раньше компании демонстрировали положительный результат, то теперь фиксируется прямой минус.

Еще более показателен другой индикатор, что почти половина предприятий отрасли (около 45%) работают с убытками и эта доля продолжает расти. По оценкам самих промышленников, суммарные потери отрасли за последние три года уже превысили 15 миллиардов рублей.

Ключевая проблема – в том, что даже крупные игроки больше не имеют финансовой "подушки". Компании накапливают долги, в том числе налоговые, а штрафы лишь усугубляют кризис.

Участники рынка прямо заявляют, что нынешние условия фактически "добивают" бизнес. Предприятия просят власть хотя бы временно остановить процедуры банкротства и дать отсрочку на выплату долгов, но будет ли эта инициатива поддержана – открытый вопрос.

Наиболее тревожные оценки звучат от самих представителей отрасли. По их словам, уже к концу 2026 года рынок может потерять до половины компаний, включая крупных производителей. Это означает сокращение рабочих мест в целых регионах и снижение промышленного производства.

Дополнительным ударом стало укрепление рубля, которое делает экспорт менее выгодным. Параллельно дорожает логистика, как внутренняя, так и внешняя, что особенно критично для лесной продукции с ее значительными объемами перевозок.

В сочетании с международными ограничениями это формирует замкнутый круг, где продавать сложнее, расходы растут, а прибыли падают. Не менее сложная ситуация сложилась и в другой сырьевой отрасли – угольной. Несмотря на значительные объемы добычи, финансовый результат оказался катастрофическим, сектор понес сотни миллиардов рублей убытков, а большинство предприятий стали нерентабельными.

Парадоксально, но каждая дополнительная тонна добытого угля только увеличивает общие потери компаний. Это свидетельствует о глубоком дисбалансе между производством, ценами и затратами, который не удается компенсировать даже масштабами добычи.

