Каждая тонна угля приносит убытки: важная для Кремля отрасль попала в худший кризис

Российские угольные компании за год получили более 408 млрд рублей убытков, а отрасль переживает худший кризис с 1990-х годов. При добыче 429 млн тонн угля каждая тонна принесла в среднем около 951 рубля убытка, что означает, чем больше угля добывается, тем большими становятся финансовые потери.

Об этом пишут росСМИ. По официальным данным статистики, в 2025 году в России было добыто около 429 миллионов тонн угля.

Однако общие финансовые показатели свидетельствуют, что этот объем не принес ожидаемых доходов. Наоборот, каждая тонна угля фактически стала убыточной, в среднем добыча одной тонны принесла компаниям примерно 951 рубль потерь. Чем больше предприятия добывают сырья, тем больше становятся финансовые потери отрасли.

Такая ситуация стала результатом сочетания нескольких негативных факторов, среди которых международные санкции, падение мировых цен, рост затрат на логистику и укрепление национальной валюты. Финансовая статистика показывает резкое ухудшение ситуации в секторе. Только треть российских угольных компаний завершила год с прибылью. Доля прибыльных предприятий составила около 33,9%, тогда как годом ранее таких компаний было почти половина – 46,7%.

При этом даже те компании, которые остались прибыльными, продемонстрировали значительное падение доходов. Их совокупная прибыль составила примерно 76,9 миллиарда рублей, почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Зато потери убыточных предприятий стремительно выросли. Общий объем убытков таких компаний достиг почти 485 миллиардов рублей, что почти втрое превышает показатели предыдущего года. В итоге доля убыточных предприятий в отрасли достигла 66,1%, что стало худшим показателем среди всех секторов российской экономики.

Проблемы угольной отрасли начали проявляться еще раньше. Уже в 2024 году добыча угля стала одной из немногих отраслей российской экономики, где количество убыточных компаний превысило количество прибыльных.

Одним из ключевых факторов кризиса стали международные санкции, введенные против России после полномасштабного вторжения в Украину. Из-за ограничений на экспорт и финансовые операции российские компании потеряли часть традиционных рынков сбыта, что существенно сократило доходы.

Дополнительным ударом стало укрепление рубля. Поскольку почти половина добытого угля экспортируется, курс национальной валюты играет важную роль в прибыльности отрасли. Рост курса более чем на 20% привел к тому, что экспортные доходы в валюте конвертировались в меньшие рублевые поступления.

Из-за сложной ситуации власти были вынуждены несколько раз вмешиваться для поддержки отрасли. Наиболее проблемным компаниям предоставляли налоговые отсрочки, частично компенсировали тарифы на железнодорожные перевозки, а также помогали реструктуризировать долги перед банками.

Несмотря на это, финансовое состояние предприятий продолжает ухудшаться. Банковский сектор все чаще сталкивается с проблемными кредитами, выданными компаниям, занимающимся добычей сырья.

По данным финансовых регуляторов, объем кредитов, выданных предприятиям металлургической и угольной отраслей, достиг 10,3 триллиона рублей. По этому показателю сектор занимает одно из ведущих мест в корпоративном кредитовании.

Однако качество этих кредитов быстро ухудшается. Доля проблемных и безнадежных долгов в категории "металлы и уголь" за год выросла почти втрое – с 2,8% до 7,6%. В денежном выражении объем проблемных займов превысил 1,3 триллиона рублей.

Из-за этого банки вынуждены формировать дополнительные резервы для покрытия потенциальных потерь. В некоторых случаях финансовые учреждения даже продают проблемные долги со значительным дисконтом, чтобы уменьшить риски для своих балансов.

Кризис угольной отрасли также имеет серьезные последствия для регионов, экономика которых в значительной степени зависит от добычи этого сырья. Больше всего это ощущает Кемеровская область – ключевой центр российской угольной промышленности, на который приходится почти половина общей добычи.

Из-за падения доходов от отрасли регион был вынужден сократить бюджетные расходы более чем на 14%. При этом дефицит бюджета Кемеровской области достиг примерно 27% собственных доходов, что стало одним из худших показателей среди российских регионов.

Эксперты также обращают внимание на структурные проблемы самой отрасли. Часть шахт работает по устаревшим технологиям, что значительно повышает затраты на добычу. Некоторые экономисты считают, что добыча угля в таких условиях становится экономически неэффективной.

