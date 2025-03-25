В одном из украинских городов готовят большое строительство европутей: в каком именно и когда

Строительство европути Черновцы-Сучава (Румыния) начнется в 2026 году, и сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования проекта. Ожидается, что это позволит Черновцам получить прямое железнодорожное сообщение с европейским путем, что будет способствовать развитию региона и улучшению логистики.

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Об этом рассказал заместитель министра финансов Александр Кава на конференции "Логистика как драйвер экономического роста", организованной аналитическим центром We Build Ukraine. По словам Кофе, сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

Строительство евроколеи планируется начать в 2026 году, что позволит Черновцам стать вторым областным центром после Ужгорода с прямым доступом к европейской железнодорожной сети. "При оптимистическом сценарии в следующем году уже может начаться строительство евроколея в город Черновцы (с Сучавы, Румыния). Черновцы могут стать важным транспортным узлом, что значительно улучшит логистические связи между Украиной и ЕС", - отметил Кава.

Ранее было начато строительство европути Чоп-Ужгород. Проект финансируется на 50% из европейской программы Connecting Europe Facilities (CEF) и на 50% из государственного бюджета Украины. Запуск этого маршрута намечен на лето 2025 года.

Евроколея Чоп-Ужгород откроет новые возможности для пассажирских перевозок из Ужгорода в направлении таких европейских городов, как Будапешт, Братислава, Прага, Вена и Дрезден. Также это значительно облегчит экспортно-импортные операции для работающего в Ужгороде украинского бизнеса, позволяя отправлять товары и получать грузы непосредственно из европейских стран.

Строительство европути Черновцы-Сучава будет способствовать интеграции Украины в европейскую транспортную систему. По словам Кофе, это не только облегчит пассажирское и грузовое сообщение, но и будет способствовать экономическому росту региона, повышению инвестиционной привлекательности и развитию туристической отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за масштабной кибератаки на виртуальную инфраструктуру "Укрзализныци" количество открытых железнодорожных касс в Киеве было удвоено. Но, несмотря на это, пассажирам советуют обращаться за билетами в обед.

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