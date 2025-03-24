"Укрзалізниця" изменила работу касс: когда лучше идти за билетами на поезд

Из-за масштабной кибератаки на виртуальную инфраструктуру "Укрзалізниці" количество открытых железнодорожных касс в Киеве было удвоено. Но, несмотря на это, пассажирам советуют обращаться за билетами в обед.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что после хакерской атаки на системы компании изменения в железнодорожных кассах вокзалов были усилены.

"Работники вокзалов постоянно мониторят очереди. Сейчас они не больше, чем за утренним кофе, ожидание составляет около 15 минут. Если вам нужно купить билеты сегодня, то советуем заглянуть в кассу в обед", – подчеркнули в железнодорожной компании.

Кибератака на "Укрзалізницю": как можно купить билеты

23 марта на IT-систему "Укрзалізниці" была совершена масштабная хакерская атака. В компании объяснили, что она была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой", но благодаря "бэкапам" системы ее удастся восстановить. Но до тех пор останутся недоступными основные онлайн-сервисы, в частности:

покупка билетов через официальное приложение и сайт;

через официальное приложение и сайт; онлайн-сервисы заказа услуг;

заказа услуг; справочные сервисы.

Но отмечается, что это не остановило полностью движение поездов и сейчас оно стабильное. Поезда курсируют четко и без задержек, все операционные процессы движения отлажены в резервном формате. В результате неоднократных кибератак россиян в компании внедрены протоколы резервирования.

По состоянию на утро 24 марта идет восстановление полноценной работы сервисов, железнодорожники тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины. Теперь можно вернуть билет на поезд отправкой 24 марта онлайн: для этого нужно по крайней мере за час до отправки рейса отправить на почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и номер телефона. Заявка будет обработана в течение 3 суток с момента возобновления работы систем.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за кибератаки железнодорожные билеты в мобильном приложении для военных Армія+ тоже недоступны. Военнослужащие могут оформить билеты во всех кассах вокзалов, в частности приоритетно в кассах для военных, или непосредственно на борту, обратившись к начальнику поезда.

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