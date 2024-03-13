ЕС снял санкции против российского миллиардера: он планирует строить "Яндекс 2.0" в Европе

Аркадий Волож, миллиардер, соучредитель крупнейшей российской компании "Яндекс", был исключен из санкционного списка ЕС. Он с 2014-го не живет в РФ и осудил российскую агрессию, это и позволило ему избавиться от санкций.

Представитель Европейского совета подтвердил WIRED, что соучредитель "Яндекса" был среди трех человек, чьи санкции были сняты на этой неделе. 60-летний Волож первоначально был включен в санкционный список ЕС в июне 2023 года после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Как основатель и генеральный директор "Яндекса" он поддерживает материально или финансово правительство Российской Федерации", – говорилось в решении ЕС. В ответ Волож ушел с поста генерального директора "Яндекса", назвав санкции "ошибочными".

Волож осудил действия РФ только летом 2023-го. Тогда же он и подал заявление с просьбой снять с него санкции. "Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы", – цитирует Воложа ВВС.

Тогда источник, близкий к Воложу, в свою очередь обратил внимание на то, что "есть сотни других попавших под санкции российских бизнесменов, которые внимательно следят за тем, что делает Брюссель".

Снятие санкций с одного из самых выдающихся деятелей российского технологического сектора будет особенно важным, если Волож продолжит строить "Яндекс 2.0" внутри Европы. Миллиардер поддерживает прочные связи с изгнанными российскими техническими талантами: тысячи сотрудников Яндекса покинули страну после начала войны. "Эти люди теперь ушли и могут начать что-то новое, продолжая продвигать технологические инновации", – сказал Волож в том же заявлении от 2023 года. О планах перезапустить "Яндекс" в Европе уже заявляла холдинговая компания.

Как писал OBOZ.UA, в Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против страны-террористки России. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые отраслевые мероприятия. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

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