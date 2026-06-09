ЕС готовит новый удар по Кремлю: какие санкции планируют принять в ближайшее время

Европейский Союз (ЕС) в ближайшее время может представить 21-й пакет санкций против России, который станет одним из самых масштабных и будет направлен прежде всего на банковский сектор и криптоплатформы. Под новые ограничения могут попасть до 90 российских банков и десятки финансовых сервисов, что существенно усилит экономическое давление на Москву.

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Об этом пишет Reuters. Новые меры должны усилить давление на российский банковский сектор, ограничить возможности обхода предыдущих санкций и усложнить доступ к международным финансовым операциям.

По информации, которая появилась в европейских дипломатических кругах, официальная презентация нового пакета санкций ожидается в ближайшее время. Его разработкой занимаются институты ЕС при поддержке государств-членов. Президент Урсула фон дер Ляйен уже обсудила новые санкционные меры в Брюсселе.

Одной из главных новаций нового пакета станет существенное расширение списка российских банков, которые попадут под санкции. По предварительным данным, в санкционный перечень могут одновременно включить до 90 финансовых учреждений. Если решение будет принято, общее количество российских банков под ограничениями превысит сотню.

Под санкциями окажется более половины российских кредитных учреждений, которые имеют международные связи и работают с внешними финансовыми операциями. Для банков, которые попадут в новый список, предусматриваются жесткие меры, среди них:

замораживание активов;

запрет на финансовые операции;

ограничение транзакций;

запрет на сотрудничество с европейскими структурами;

дополнительные ограничения для руководства и связанных лиц.

Кроме того, Европейская комиссия планирует отдельно запретить проведение транзакций с 35 российскими банками, что еще больше усложнит их работу на международных рынках. Особое внимание ЕС уделяет борьбе со схемами обхода санкций через цифровые активы.

В новом пакете предлагается ввести ограничения в отношении примерно десяти криптовалютных платформ, которые, по оценкам европейских структур, могут использоваться для обхода уже действующих финансовых запретов. Речь идет не только о российских сервисах, но и о площадках, работающих через третьи страны, которые могут помогать осуществлять международные платежи в обход западных санкций.

Российская экономика за последние годы адаптировалась к части санкционных ограничений, однако финансовый сектор остается одним из наиболее уязвимых направлений. Чем больше банков теряют доступ к международным операциям, тем сложнее проводить внешнюю торговлю, привлекать финансирование, осуществлять валютные операции и обеспечивать стабильность финансовой системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, санкции, которые ЕС наложил на Россию, уже нанесли бюджету страны-агрессора убытки на $1,2-1,5 трлн. Но на этом Европа не собирается останавливаться и уже разрабатывает новый пакет ограничений на 80 компаний и физлиц.

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