ЕС дал США последний шанс опомниться: принято решение о пошлина, разъяривших Трампа

В Европейском Союзе (ЕС) отсрочили введение 50% пошлин на американский виски в рамках ответа на пошлины на сталь и алюминий, наложенные администрацией президента США Дональдом Трампом. Новые тарифы на виски начнут действовать не 1 апреля, как планировалось, что в середине месяца.

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Как пояснил представитель Европейской комиссии, это даст время для проведения дополнительных переговоров с Белым домом по торговой политике. Об этом сообщили Bloomberg.

" ЕС по-прежнему готов к конструктивному диалогу с США с целью поиска решения, которое позволило бы избежать ненужного ущерба для обеих экономик", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

После объявления об усилении европейских пошлин на виски, один из главных продуктов, которые США экспортируют в Евросоюз, некоторые американские винокурни начали перевозить как можно больше продукции в ЕС. Исполнительный директор ведущей лоббистской группы Distilled Spirits Council of the United States Крис Свонгер утверждает, что отсрочка даст производителям "проблеск надежды" на то, что пошлин на американский виски можно будет избежать.

"За последние три года, когда пошлины ЕС были приостановлены, экспорт американского виски в ЕС резко возрос, поддерживая рабочие места на ликероводочных заводах США и на местных фермах ", – сказал он.

Экономическая война Трампа вышла США боком

В свою очередь, Трамп на угрозы Европы ответил аналогично – пригрозил 200%-ными пошлинами на все алкогольные напитки, произведенные в странах Евросоюза. Он уверен, что это будет способствовать развитию виноделия в США.

"Европейский Союз, один из самых агрессивных и тех органов в мире, которые злоупотребляют налогами и тарифами, который был создан исключительно для того, чтобы воспользоваться Соединенными Штатами, как только ввел неприемлемую 50% пошлину на виски. других стран ЕС", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Как уже сообщал OBOZ.UA, повысить пошлины ЕС решил после того, как Белый дом объявил о введении 25% тарифов на импорт алюминия, стали и изделий из нее. Они вступили в силу 12 марта и уже затронули Украину, поскольку в 2024 году 57,9% экспорта украинской стали уходило именно в Соединенные Штаты.

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