В США опять заработали отмененные Байденом пошлины для Украины: что пострадает сильнее всего

В США вступили в силу введенные президентом Дональдом Трампом 25% импортные пошлины на алюминий и сталь и изделия из нее. Поэтому импорт чугуна, труб, прутки, проволоки и металлоконструкций оказался под вопросом.

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Украинская металлопродукция занимает 0,5% от общего импорта стали США, поэтому важную роль для американского рынка играет. В то же время, по данным Министерства экономики, в 2024 году Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером украинской стали (57,9%).

В целом украинские металлурги продали в Соединенные Штаты продукции на $503,3 млн. с $869,1 млн., что было вывезено за границу в целом. А именно:

чугун – 940 тыс. тонн ($363,4 млн);

– 940 тыс. тонн ($363,4 млн); трубы – 92 тыс. т ($112,9 млн);

– 92 тыс. т ($112,9 млн); прутки – 3,3 тыс. т ($15,2 млн);

– 3,3 тыс. т ($15,2 млн); проволока – 3,9 тыс. т ($4 млн);

– 3,9 тыс. т ($4 млн); металлоконструкции – 182 т ($1,3 млн).

В то же время в США больше всего обеспокоены увеличением экспорта стальных изделий, произведенных из украинской стали компаниями из стран-членов Европейского Союза. По подсчетам команды Трампа, благодаря беспошлинному режиму их доля выросла на 11,2% – до 14,8%.

10 февраля Дональд Трамп подписал указ об отмене временного освобождения от пошлин для импорта изделий из украинской стали и изделий из нее. Это лишило Украину льгот – после начала полномасштабного вторжения России экспрезидент США Джо Байден упразднил пошлины для украинской стали и стальных изделий. Министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина настроена на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения, но очевидно ни к каким результатам это не привело.

Впрочем, от американских пошлин пострадает не только Украина. Тарифы Трампа коснутся и крупнейших поставщиков стали – Канады, Бразилии, Мексики, Южной Кореи и Вьетнама. Ряд стран уже объявил о соответствующих мерах.

В частности, Европейский Союз ответил контрмерами, которые охватят американские товары на сумму 26 миллиардов евро, поскольку в Еврокомиссии назвали пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из стран ЕС необоснованными. Внедрение мероприятий состоится в два этапа – первый стартует 1 апреля, а полная реализация запланирована на 13 апреля.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за угроз Трампа канадская провинция Онтарио временно приостановила 25% тарифы на поставку электроэнергии в США. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины на алюминий и сталь из Канады до 50%.

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