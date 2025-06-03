ЕС буксует с санкциями против России: успеют ли подготовить 18-й пакет к саммиту

Европейский Союз (ЕС), несмотря на призывы США к скоординированным действиям и подготовку нового пакета санкций против России, вряд ли успеет вовремя ввести 18-й пакет до саммита G7, который запланирован на 16 июня. Причины задержки – медленная работа европейских институтов и внутренние разногласия между странами-членами.

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Об этом сообщает EUobserver. Дипломаты признали, что график слишком сжатый, а бюрократические задержки в Брюсселе тормозят процесс.

Американские сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) в рамках дипломатической миссии посетили Францию и Германию. Их цель – это убедить союзников в Европе присоединиться к новому пакету санкций, который готовится в Вашингтоне. Законопроект предусматривает введение запрета на экспорт нефти и урана из РФ, а также "сокрушительные" тарифы в 500% для тех, кто продолжает покупать российские энергоносители.

Однако дипломаты ЕС, которые общались с EUobserver, скептически отнеслись к таким призывам. Один из них отметил, что до саммита "даже не получены юридические тексты" нового пакета, а другой подчеркнул, что "реалистичным сроком" является конец июня – перед началом летних каникул в ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке 18-го пакета санкций, который направлен на энергетический сектор РФ, включая инфраструктуру газопровода "Северный поток", банковскую систему и снижение предельной цены на нефть. Однако на этом пути снова встает фактор внутреннего европейского сопротивления – в частности, со стороны Венгрии, которая ранее блокировала подобные инициативы.

К тому же предложения полностью прекратить закупку российского сжиженного газа (СПГ) стоимостью 7 миллиардов евро в год могут встретить жесткую оппозицию среди ряда стран-членов, которые до сих пор продолжают зависеть от российских энергоресурсов. Американская инициатива также вызывает опасения в европейских столицах из-за потенциального экономического удара по самим членам ЕС.

Законопроект Грэма-Блюменталя в своей нынешней форме может задеть не только Китай или Индию, но и Венгрию, Словакию, Чехию, Финляндию, Бельгию, Италию и другие страны, имеющие действующие контракты на закупку российских энергоносителей. Скептицизм вызывают и мирные переговоры с РФ: американские сенаторы убеждены, что очередная встреча, которая состоялась в Стамбуле, лишь приведет к "нереалистичным требованиям" со стороны Кремля, не меняя фундаментальной политики Путина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Зеленский считает, что замороженные российские активы необходимо использовать для усиления страны. В частности, для финансирования ее армии.

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