Президент Украины Владимир Зеленский считает, что замороженные российские активы необходимости использовать для усиления страны. В частности, финансирования ее армии.

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Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которую транслировал Офис президента Украины. При этом Зеленский подчеркнул: Германия может помочь Украине решить этот вопрос.

"Надо быть уверенным в финансировании нашей армии и устойчивости Украины. Именно для этого следует использовать российские замороженные активы", – сказал украинский президент.

Сам же Мерц возможность финансирования ВСУ за счет замороженных активов РФ комментировать не стал. Однако, по его словам, само использование российских активов в пользу Украины будет обсуждаться.

В частности, отметил канлер, в 2024 году члены G7 договорились "брать проценты с замороженных активов". По его словам:

Это уже "дает 50 млрд евро".

Эти средства идут в поддержку Украины.

"Во время следующего саммита "Большой семерки" мы будем снова обсуждать эту тему. Хочу сказать от Федерального правительства, в 2025 году мы будем поддерживать Украину", – сказал Мерц.

Напомним: после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, западные страны заморозили около 300 млрд долларов активов Центрального банка России. Большинство из них – примерно 210 млрд евро находятся в Европе, в частности в бельгийском депозитарии Euroclear.

Сейчас ЕС уже использует доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Однако сами активы до сих пор остаются нетронутыми. Противники конфискации активов утверждают, что это противоречит международному праву и может отпугнуть инвесторов. Однако Ретген считает эти опасения преувеличенными, отмечая, что такие действия отпугнут только тех инвесторов, которые имеют агрессивные намерения.

Некоторые страны, такие как Франция и Бельгия, ранее выступали против конфискации активов, опасаясь юридических последствий и реакции со стороны других государств, таких как Китай. Однако недавно Франция начала рассматривать возможность использования замороженных активов для обеспечения новых кредитов Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Россия заявила о готовности передать часть замороженных резервов на восстановление Украины. Такой вариант может стать пунктом потенциального мирного соглашения. Условиями же заключения этой сделки, которые выдвинули у российского диктатора Владимира Путина, являются письменные гарантии по остановке расширения НАТО, снятие санкций и нейтральный статус Украины.

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