"Энергетика работает на грани возможного": украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие недели

Энергетика в Украине работает на грани возможного из-за низких запасов ресурсов, роста спроса и последствий атак на инфраструктуру. Украинцам следует готовиться к сохранению сложной ситуации в энергосистеме в ближайшие недели.

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Об этом написала эксминистерша энергетики Ольга Буславец. "Энергетика работает на границе и энергосистема сейчас проходит сложные испытания, ситуация будет оставаться сложной и на следующей неделе. Параллельно ремонты на поврежденных объектах не прекращаются", – отметила она.

Одним из ключевых факторов, влияющих на энергетический баланс страны, стало повышение цен на электроэнергию в Европе, наблюдаемое вместе с ростом потребления. За последнее время цены на европейском рынке превысили украинские более чем на 16%. Ожидается, что на следующей неделе погодные условия будут оставаться холодными в Украине, что приведет к дальнейшему увеличению потребления электроэнергии.

Кроме того, украинская энергетическая система работает на грани своих возможностей, поскольку продолжаются ремонты на поврежденных объектах. Ситуация остается напряженной, однако пока энергосистема справляется с нагрузкой. Работа ключевых энергетических объектов:

атомные электростанции (АЭС) : все девять энергоблоков АЭС, находящихся на подконтрольной Украине территории, работают в штатном режиме, обеспечивая значительную часть энергоснабжения;

: все девять энергоблоков АЭС, находящихся на подконтрольной Украине территории, работают в штатном режиме, обеспечивая значительную часть энергоснабжения; гидроэлектростанции (ГЭС) : после увеличения потребления производство электроэнергии на ГЭС также возросло, хотя его объем ограничен имеющимся водным ресурсом;

: после увеличения потребления производство электроэнергии на ГЭС также возросло, хотя его объем ограничен имеющимся водным ресурсом; тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) : генерация электроэнергии на этих объектах осуществляется на максимально возможном уровне. Запасы угля на складах достаточно, однако некоторые ТЭС вынуждены использовать природный газ;

: генерация электроэнергии на этих объектах осуществляется на максимально возможном уровне. Запасы угля на складах достаточно, однако некоторые ТЭС вынуждены использовать природный газ; возобновляемые источники энергии (ВИЭ): благодаря ясной погоде в последние дни наблюдается увеличение производства электроэнергии из ВИЭ, что также положительно влияет на энергетический баланс.

Несмотря на сложные условия, энергетическая система Украины продолжает функционировать, хотя работает на грани своих возможностей. Ожидается, что в ближайшее время ситуация будет напряженной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы высокостоимых устройств, когда они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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