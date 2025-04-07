Эффект присутствия: когда цифровые развлечения становятся реальнее жизни
Развитие виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) изменяет ландшафт игровой IT-индустрии, создавая новые возможности для разработчиков, предприятий и пользователей. Эти технологии не только расширяют границы взаимодействия между людьми и цифровыми средами, но и способствуют эволюции программного обеспечения, аппаратного обеспечения и сетевой инфраструктуры.
Так, использование игровых двигателей позволяет создавать высококачественные 3D-среды с оптимизированной производительностью, что вместе с интуитивно понятными интерфейсами создает для пользователей полноценный эффект присутствия. А значит, обеспечивает максимальные эмоции и удовольствие от игры.
Еще более важным это становится, когда речь идет не о погружении в вымышленные миры, а о воспроизведении реальных условий и интерьеров – когда игрок не только точно знает, какие впечатления он должен получить, но и может различить их наименьшие оттенки. Скажем, играя в казино может не просто давить кнопки, а становиться частью процесса – что усиливает эффект присутствия и адреналин.
"Виртуальная реальность переносит казино прямо к игроку: покерный стол, рулетка, слоты – все это можно почувствовать. Вы заходите в зал, видите реальных дилеров, других игроков, испытываете эмоции здесь и сейчас. А с помощью AR можно увидеть, как ставки или игры появляются перед глазами. Игра перестает быть просто экранной – она становится частью вашего пространства", – рассказал OBOZ.UA бенефициар компании ООО "Нейролинк" (бренд Cosmobet) Михаил Зборовский.
Более того, в перспективе, VR и AR могут создать новый формат онлайн-казино – социальные метавселенные, где игроки со всего мира встречаются в общем пространстве, играют, общаются, создают собственные аватары и даже обладают виртуальными объектами. Достичь же этого, как ожидается, удастся за счет:
- Развития метавселенных и Web3.
Децентрализованные платформы (например, Decentraland, The Sandbox) уже сейчас позволяют пользователям обладать цифровыми активами, включая казино, игровые зоны и предметы.
- NFT.
Невзаимозаменяемые токены гарантируют право собственности на виртуальные объекты, такие как покерные столы, аватары или уникальные предметы интерьера казино.
- Смарт-контрактов на блокчейне.
Они обеспечивают прозрачность ставок, выплат и условий игры.
- VR- и AR-технологиям для более глубокого погружения.
VR-очки и перчатки создают эффект присутствия в виртуальном казино, позволяя игрокам взаимодействовать с картами, автоматами и другими игроками.
В то же время, AR-интерфейсы позволяют сочетать реальный мир с цифровыми элементами, например, выводя игральные столы прямо в пользовательскую комнату.
- Расширенным возможностям персонализации.
Что позволит создавать не только собственный аватар, но и выбирать наряды, выражать эмоции во время игры и т.д.
- Взаимодействия с другими игроками в реальном времени и социальным аспектам.
Дело в том, что сетевые решения позволяют игрокам со всего мира находиться в общем пространстве и взаимодействовать в режиме реального времени.
- Голосовым и видеочатам.
Которые обеспечивают эффект реального общения между участниками, что делает игру социальной.
- Геймификации и специальным событиям в метавселенной.
Они могут привлекать больше пользователей через турниры, уникальные награды и VIP-приложения.
- Денежным инновациям.
В частности, криптовалюты обеспечат быстрые и безопасные платежи в виртуальных казино.
- DeFi-решением.
Децентрализованные финансы могут внедрять механизмы ставок, работающих на основе блокчейна без посредников.
Вместе с тем, внедрение VR и AR в гемблинг не только повышает вовлеченность игроков, но и открывает перед операторами новые возможности анализа поведенческих данных. Что позволяет:
- создавать персонализированный игровой опыт;
- улучшать показатели retention (удержание пользователей).
Уже сейчас традиционные онлайн-казино могут анализировать кликстримы, время игры, выбранные слоты или уровень ставок. Однако VR/AR-среда дает гораздо более широкий спектр данных. В частности:
- Движения игрока в виртуальном пространстве.
Например, как он передвигается между столами или автоматами.
- Задержка взора.
Позволяет понять, какие элементы интерфейса привлекают больше внимания.
- Физические реакции
Изменения скорости движений или даже анализ микродвижений головы могут указывать на уровень возбуждения или нервозности.
- Модели взаимодействия.
Дают возможность понять, общается ли игрок больше с другими, как реагирует на элементы социального гейминга.
В результате оператор получает более глубокое понимание предпочтений и поведения пользователей. Что позволяет приспособить игровой процесс под каждого клиента.
Вместе с тем, отмечает Зборовский, массовое внедрение VR и AR в гемблинге – вопрос не "будет ли", а "когда". Сейчас, отмечает он, есть несколько моментов, пока тормозящих этот процесс:
- Стоимость VR-оборудования.
"Хотя оно постепенно дешевеет, не все готовы вкладываться в гарнитуру ради ставок или слотов", – объясняет Михаил Зборовский.
- Технические требования.
VR-казино все еще нуждаются в мощных устройствах и стабильном интернете, что не везде доступно.
- Поведенческие привычки игроков.
Многие привыкли к быстрым ставкам в несколько щелчков на смартфоне. В то же время полное погружение в игру требует больше времени и внимания.
"Однако как только VR-гарнитуры станут такими же привычными, как смартфоны, а AR-функционал разовьется до полноценных интерактивных казино без ограничений, эта технология ворвется в топ. Уже сейчас отдельные компании внедряют опцию VR-казино, а разработчики экспериментируют с AR-ставками в реальной среде. Поэтому через 3-5 лет VR- и AR-гемблинг могут стать новым стандартом как для хайроллеров, так и тех, кто ищет максимально реалистичные впечатления от игры", – констатировал Михаил Зборовский.
Вместе с тем, важно, чтобы пользователи выбирали проверенные платформы, работающие в соответствии с регуляторными стандартами. Ведь нелицензионные компании могут манипулировать алгоритмами игры, скрывать условия выплат или даже использовать персональные данные игроков без их согласия. Поэтому честным платформам следует обеспечивать максимальную прозрачность своей деятельности и внедрять современные методы шифрования, многоуровневую аутентификацию и обеспечивать быструю и корректную выплату выигрышей.
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