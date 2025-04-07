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Эффект присутствия: когда цифровые развлечения становятся реальнее жизни

Глеб Иванов
Рынки и компании
4 минуты
360
Когда цифровые развлечения становятся реальнее жизни

Развитие виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) изменяет ландшафт игровой IT-индустрии, создавая новые возможности для разработчиков, предприятий и пользователей. Эти технологии не только расширяют границы взаимодействия между людьми и цифровыми средами, но и способствуют эволюции программного обеспечения, аппаратного обеспечения и сетевой инфраструктуры.

Так, использование игровых двигателей позволяет создавать высококачественные 3D-среды с оптимизированной производительностью, что вместе с интуитивно понятными интерфейсами создает для пользователей полноценный эффект присутствия. А значит, обеспечивает максимальные эмоции и удовольствие от игры.

Еще более важным это становится, когда речь идет не о погружении в вымышленные миры, а о воспроизведении реальных условий и интерьеров – когда игрок не только точно знает, какие впечатления он должен получить, но и может различить их наименьшие оттенки. Скажем, играя в казино может не просто давить кнопки, а становиться частью процесса – что усиливает эффект присутствия и адреналин.

"Виртуальная реальность переносит казино прямо к игроку: покерный стол, рулетка, слоты – все это можно почувствовать. Вы заходите в зал, видите реальных дилеров, других игроков, испытываете эмоции здесь и сейчас. А с помощью AR можно увидеть, как ставки или игры появляются перед глазами. Игра перестает быть просто экранной – она становится частью вашего пространства", – рассказал OBOZ.UA бенефициар компании ООО "Нейролинк" (бренд Cosmobet) Михаил Зборовский.

Более того, в перспективе, VR и AR могут создать новый формат онлайн-казино – социальные метавселенные, где игроки со всего мира встречаются в общем пространстве, играют, общаются, создают собственные аватары и даже обладают виртуальными объектами. Достичь же этого, как ожидается, удастся за счет:

  • Развития метавселенных и Web3.

Децентрализованные платформы (например, Decentraland, The Sandbox) уже сейчас позволяют пользователям обладать цифровыми активами, включая казино, игровые зоны и предметы.

  • NFT.

Невзаимозаменяемые токены гарантируют право собственности на виртуальные объекты, такие как покерные столы, аватары или уникальные предметы интерьера казино.

  • Смарт-контрактов на блокчейне.

Они обеспечивают прозрачность ставок, выплат и условий игры.

  • VR- и AR-технологиям для более глубокого погружения.

VR-очки и перчатки создают эффект присутствия в виртуальном казино, позволяя игрокам взаимодействовать с картами, автоматами и другими игроками.

В то же время, AR-интерфейсы позволяют сочетать реальный мир с цифровыми элементами, например, выводя игральные столы прямо в пользовательскую комнату.

  • Расширенным возможностям персонализации.

Что позволит создавать не только собственный аватар, но и выбирать наряды, выражать эмоции во время игры и т.д.

  • Взаимодействия с другими игроками в реальном времени и социальным аспектам.

Дело в том, что сетевые решения позволяют игрокам со всего мира находиться в общем пространстве и взаимодействовать в режиме реального времени.

  • Голосовым и видеочатам.

Которые обеспечивают эффект реального общения между участниками, что делает игру социальной.

  • Геймификации и специальным событиям в метавселенной.

Они могут привлекать больше пользователей через турниры, уникальные награды и VIP-приложения.

  • Денежным инновациям.

В частности, криптовалюты обеспечат быстрые и безопасные платежи в виртуальных казино.

  • DeFi-решением.

Децентрализованные финансы могут внедрять механизмы ставок, работающих на основе блокчейна без посредников.

Вместе с тем, внедрение VR и AR в гемблинг не только повышает вовлеченность игроков, но и открывает перед операторами новые возможности анализа поведенческих данных. Что позволяет:

  • создавать персонализированный игровой опыт;
  • улучшать показатели retention (удержание пользователей).

Уже сейчас традиционные онлайн-казино могут анализировать кликстримы, время игры, выбранные слоты или уровень ставок. Однако VR/AR-среда дает гораздо более широкий спектр данных. В частности:

  • Движения игрока в виртуальном пространстве.

Например, как он передвигается между столами или автоматами.

  • Задержка взора.

Позволяет понять, какие элементы интерфейса привлекают больше внимания.

  • Физические реакции

Изменения скорости движений или даже анализ микродвижений головы могут указывать на уровень возбуждения или нервозности.

  • Модели взаимодействия.

Дают возможность понять, общается ли игрок больше с другими, как реагирует на элементы социального гейминга.

В результате оператор получает более глубокое понимание предпочтений и поведения пользователей. Что позволяет приспособить игровой процесс под каждого клиента.

Вместе с тем, отмечает Зборовский, массовое внедрение VR и AR в гемблинге – вопрос не "будет ли", а "когда". Сейчас, отмечает он, есть несколько моментов, пока тормозящих этот процесс:

  • Стоимость VR-оборудования.

"Хотя оно постепенно дешевеет, не все готовы вкладываться в гарнитуру ради ставок или слотов", – объясняет Михаил Зборовский.

  • Технические требования.

VR-казино все еще нуждаются в мощных устройствах и стабильном интернете, что не везде доступно.

  • Поведенческие привычки игроков.

Многие привыкли к быстрым ставкам в несколько щелчков на смартфоне. В то же время полное погружение в игру требует больше времени и внимания.

"Однако как только VR-гарнитуры станут такими же привычными, как смартфоны, а AR-функционал разовьется до полноценных интерактивных казино без ограничений, эта технология ворвется в топ. Уже сейчас отдельные компании внедряют опцию VR-казино, а разработчики экспериментируют с AR-ставками в реальной среде. Поэтому через 3-5 лет VR- и AR-гемблинг могут стать новым стандартом как для хайроллеров, так и тех, кто ищет максимально реалистичные впечатления от игры", – констатировал Михаил Зборовский.

Вместе с тем, важно, чтобы пользователи выбирали проверенные платформы, работающие в соответствии с регуляторными стандартами. Ведь нелицензионные компании могут манипулировать алгоритмами игры, скрывать условия выплат или даже использовать персональные данные игроков без их согласия. Поэтому честным платформам следует обеспечивать максимальную прозрачность своей деятельности и внедрять современные методы шифрования, многоуровневую аутентификацию и обеспечивать быструю и корректную выплату выигрышей.

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