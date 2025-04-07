Эффект присутствия: когда цифровые развлечения становятся реальнее жизни

Развитие виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) изменяет ландшафт игровой IT-индустрии, создавая новые возможности для разработчиков, предприятий и пользователей. Эти технологии не только расширяют границы взаимодействия между людьми и цифровыми средами, но и способствуют эволюции программного обеспечения, аппаратного обеспечения и сетевой инфраструктуры.

Так, использование игровых двигателей позволяет создавать высококачественные 3D-среды с оптимизированной производительностью, что вместе с интуитивно понятными интерфейсами создает для пользователей полноценный эффект присутствия. А значит, обеспечивает максимальные эмоции и удовольствие от игры.

Еще более важным это становится, когда речь идет не о погружении в вымышленные миры, а о воспроизведении реальных условий и интерьеров – когда игрок не только точно знает, какие впечатления он должен получить, но и может различить их наименьшие оттенки. Скажем, играя в казино может не просто давить кнопки, а становиться частью процесса – что усиливает эффект присутствия и адреналин.

"Виртуальная реальность переносит казино прямо к игроку: покерный стол, рулетка, слоты – все это можно почувствовать. Вы заходите в зал, видите реальных дилеров, других игроков, испытываете эмоции здесь и сейчас. А с помощью AR можно увидеть, как ставки или игры появляются перед глазами. Игра перестает быть просто экранной – она становится частью вашего пространства", – рассказал OBOZ.UA бенефициар компании ООО "Нейролинк" (бренд Cosmobet) Михаил Зборовский.

Более того, в перспективе, VR и AR могут создать новый формат онлайн-казино – социальные метавселенные, где игроки со всего мира встречаются в общем пространстве, играют, общаются, создают собственные аватары и даже обладают виртуальными объектами. Достичь же этого, как ожидается, удастся за счет:

Развития метавселенных и Web3.

Децентрализованные платформы (например, Decentraland, The Sandbox) уже сейчас позволяют пользователям обладать цифровыми активами, включая казино, игровые зоны и предметы.

NFT.

Невзаимозаменяемые токены гарантируют право собственности на виртуальные объекты, такие как покерные столы, аватары или уникальные предметы интерьера казино.

Смарт-контрактов на блокчейне.

Они обеспечивают прозрачность ставок, выплат и условий игры.

VR- и AR-технологиям для более глубокого погружения.

VR-очки и перчатки создают эффект присутствия в виртуальном казино, позволяя игрокам взаимодействовать с картами, автоматами и другими игроками.

В то же время, AR-интерфейсы позволяют сочетать реальный мир с цифровыми элементами, например, выводя игральные столы прямо в пользовательскую комнату.

Расширенным возможностям персонализации.

Что позволит создавать не только собственный аватар, но и выбирать наряды, выражать эмоции во время игры и т.д.

Взаимодействия с другими игроками в реальном времени и социальным аспектам.

Дело в том, что сетевые решения позволяют игрокам со всего мира находиться в общем пространстве и взаимодействовать в режиме реального времени.

Голосовым и видеочатам.

Которые обеспечивают эффект реального общения между участниками, что делает игру социальной.

Геймификации и специальным событиям в метавселенной.

Они могут привлекать больше пользователей через турниры, уникальные награды и VIP-приложения.

Денежным инновациям.

В частности, криптовалюты обеспечат быстрые и безопасные платежи в виртуальных казино.

DeFi-решением.

Децентрализованные финансы могут внедрять механизмы ставок, работающих на основе блокчейна без посредников.

Вместе с тем, внедрение VR и AR в гемблинг не только повышает вовлеченность игроков, но и открывает перед операторами новые возможности анализа поведенческих данных. Что позволяет:

создавать персонализированный игровой опыт;

улучшать показатели retention (удержание пользователей).

Уже сейчас традиционные онлайн-казино могут анализировать кликстримы, время игры, выбранные слоты или уровень ставок. Однако VR/AR-среда дает гораздо более широкий спектр данных. В частности:

Движения игрока в виртуальном пространстве.

Например, как он передвигается между столами или автоматами.

Задержка взора.

Позволяет понять, какие элементы интерфейса привлекают больше внимания.

Физические реакции

Изменения скорости движений или даже анализ микродвижений головы могут указывать на уровень возбуждения или нервозности.

Модели взаимодействия.

Дают возможность понять, общается ли игрок больше с другими, как реагирует на элементы социального гейминга.

В результате оператор получает более глубокое понимание предпочтений и поведения пользователей. Что позволяет приспособить игровой процесс под каждого клиента.

Вместе с тем, отмечает Зборовский, массовое внедрение VR и AR в гемблинге – вопрос не "будет ли", а "когда". Сейчас, отмечает он, есть несколько моментов, пока тормозящих этот процесс:

Стоимость VR-оборудования.

"Хотя оно постепенно дешевеет, не все готовы вкладываться в гарнитуру ради ставок или слотов", – объясняет Михаил Зборовский.

Технические требования.

VR-казино все еще нуждаются в мощных устройствах и стабильном интернете, что не везде доступно.

Поведенческие привычки игроков.

Многие привыкли к быстрым ставкам в несколько щелчков на смартфоне. В то же время полное погружение в игру требует больше времени и внимания.

"Однако как только VR-гарнитуры станут такими же привычными, как смартфоны, а AR-функционал разовьется до полноценных интерактивных казино без ограничений, эта технология ворвется в топ. Уже сейчас отдельные компании внедряют опцию VR-казино, а разработчики экспериментируют с AR-ставками в реальной среде. Поэтому через 3-5 лет VR- и AR-гемблинг могут стать новым стандартом как для хайроллеров, так и тех, кто ищет максимально реалистичные впечатления от игры", – констатировал Михаил Зборовский.

Вместе с тем, важно, чтобы пользователи выбирали проверенные платформы, работающие в соответствии с регуляторными стандартами. Ведь нелицензионные компании могут манипулировать алгоритмами игры, скрывать условия выплат или даже использовать персональные данные игроков без их согласия. Поэтому честным платформам следует обеспечивать максимальную прозрачность своей деятельности и внедрять современные методы шифрования, многоуровневую аутентификацию и обеспечивать быструю и корректную выплату выигрышей.

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